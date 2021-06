La variante Delta del coronavirus, que podría ser más transmisible y grave, se expande ya por Europa. Este grupo de mutaciones, que se identificó por primera vez en India, representa más de la mitad de los nuevos contagios en Portugal y Alemania, mientras pone en jaque a las autoridades rusas.

La comunidad científica recaba evidencias para poder dimensionar sus riesgos para este verano, pero lo cierto es que su aparición no ha significado por el momento un aumento de la transmisión en otros países de nuestro entorno, como Francia.

¿Qué se sabe de la variante Delta Plus?

De hecho, el Gobierno pospuso el levantamiento de las restricciones hasta el 19 de julio, preocupado por la mayor transmisibilidad de esta variante y el aumento de los contagios . No obstante, el nuevo ministro de Sanidad, Sajid Javid, anunció este lunes su intención de acelerar la desescalada, puesto que considera que es necesario aprender a convivir con el virus.

Alemania intensifica los controles fronterizos frente a la variante Delta

También en Alemania la variante Delta representa en torno al 50 % del coronavirus circulante. Según el Gobierno, todos aquellos que no estén todavía vacunados con la pauta completa -y, por lo tanto, protegidos al máximo posible- deben "realizarse test con regularidad", al menos dos veces por semanas y especialmente si se ha viajado al extranjero.

El país aplica desde esta semana una cuarentena obligatoria de 14 días para viajeros llegados de Portugal y Rusia, incluso si están completamente vacunados, que se suma a la medida también vigente para la India y Reino Unido. Además, podrían llevarse a cabo controles aleatorios en las fronteras de los estados vecinos afectados.

"Para las zonas de riesgo por presencia de variantes del virus ya tenemos las reglas más estrictas en toda Europa. No he visto a nadie que pida más de 14 días de cuarentena. Esa es la norma más estricta a nivel europeo. Nuestro punto débil es que otros países en Europa no las tienen", ha lamentado el ministro alemán de la Cancillería, Helge Braun.