El espionaje de Estados Unidos ha reconocido este viernes que no puede explicar qué son exactamente 144 objetos voladores vistos en su mayoría por pilotos militares, pero ha considerado que no existen pruebas que los relacionen con formas de vida extraterrestre.

Esas son las conclusiones de un esperado informe que la oficina de la Directora Nacional de Inteligencia (DNI, en inglés) envió este viernes al Congreso.

“Today, ODNI submitted to Congress a preliminary report regarding Unidentified Aerial Phenomena (UAP) that relays the progress made by the UAP Task Force. Read the report here: https://t.co/gjDUf42XMR“