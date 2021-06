"Rezo para que ocurra un milagro", ha declarado a la CNN Rachel Spiegel, cuya madre es una de las desaparecidas.

Mariela Porras tiene una amiga que vivía en el edificio con su hija pequeña. "Vacilo entre la esperanza y el corazón roto", ha asegurado.

"Aún tenemos esperanzas y creemos que encontraremos a gente con vida", ha afirmado la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien ha subrayado que los equipos de búsqueda están "increíblemente motivados".

Las tareas de búsqueda sufrieron varios parones durante el jueves debido a una tormenta eléctrica, mientras que las autoridades han advertido que las labores pueden durar varios días. Los trabajos se concentran en estos momentos en un aparcamiento subterráneo, mediante el cual los operarios intentan abrirse camino y encontrar supervivientes.

“#MDFR #TRT & #FLTF1 are working in the basement parking garage at Champlain Towers. Firefighters continue working on locating possible victims, while dealing with heavy damage and changing conditions in the parking garage. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/qseknk0T8q“