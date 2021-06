Vacina para menores de 40 anos en xullo e adianto da segunda dose de Astrazeneca

A vacinación dos maiores de 12 anos, para antes do curso próximo, está pendente dun posible acordo sobre a retirada da máscara en exteriores. Formará parte do documento que elabora a comité clínico que asesora á Xunta na xestion da pandemia e que incluirá as medidas para recuperar a normalidade, agora que os datos da evolución son cada vez máis positivos, con 20 casos por cada cen mil habitantes a sete días e 41 a 14 días.

Unha evolución positiva na que tén moito que ver o proceso de vacinación. 483 mil galegos teñen xa a pauta completa e 950.000 recibiron unha dose.

Por outro lado, seguirá a repesca das persoas que non acodiron á primeira cita. A semana que vén tocaralle a unhas dez mil, de entre 50 e 60 anos.