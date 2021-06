Gamonal es el barrio obrero más poblado de la ciudad de Burgos (y de Castilla y León). Su nombre procede de los campos de gamones que se cultivaban para alimento de animales y en 2014 ocupó las portadas de la prensa de toda España cuando los vecinos se unieron en contra de unas obras del Ayuntamiento que consideraban un despilfarro innecesario. Una batalla que teminaron ganando.

Ahora la interesante novela gráfica Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo (La oveja roja), del historiador Sergio Izquierdo (Burgos,1980) y la ilustradora María de la Fuente (Burgos,1986), analiza esas protestas con la perspectiva del tiempo.

Preguntamos a Sergio por qué han querido recordar esos hechos: "El principal objetivo que nos marcamos con esta novela gráfica era poner en valor las protestas vecinales de enero de 2014 en Gamonal. Un auténtico estallido social que superó con creces el mero carácter local de crítica a aquel polémico proyecto urbanístico, para extenderse como la pólvora por otras tantas ciudades y convertir a Gamonal en un ejemplo de unión y resistencia. Además, queríamos indagar acerca de las razones que han hecho que en los últimos 40 años en este barrio de Burgos, mi barrio, los conflictos vecinales se hayan venido repitiendo de forma cíclica con mayor o menos intensidad".

12.20 min Informe Semanal - El Bulevar de Gamonal - ver ahora

En cuanto a lo que Sergio cree que hemos aprendido de esas protestas: "La principal enseñanza que nos trasmiten las protestas de enero de 2014 es que, cuando los más humildes se unen de forma solidaria, pueden ganar batallas a los más poderosos. Y la verdad es que en enero de 2014 aquellos a quienes tuvieron que enfrentarse los vecinos eran realmente muy poderosos, tanto que aún hoy lo siguen siendo".

María confiesa que la historia la sedujo enseguida: "Como historiadora y amante de la arqueología que soy, la manera en la que Sergio abordaba la cuestión de Gamonal en su texto fue precisamente lo que me sedujo de la historia. No se quedaba solo en el momento de las revueltas, que quizá habría sido lo fácil, sino que escarbaba en las raíces del problema y buscaba sus antecedentes, llegando a dar así una explicación coherente de lo que estaba sucediendo. Y precisamente creo que eso es lo mejor de este libro. A través de esa exhaustiva investigación histórica y de la humanidad que hemos conseguido transmitir a los personajes, el lector siente empatía hacia ellos porque comprende su historia y a la vez la hace suya; porque, aunque esta sea una historia muy localizada, los hechos y las experiencias que se cuentan son comunes a muchas personas que viven o han vivido en barrios similares a Gamonal".

Página de 'Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo'

¿Hubieran sido posibles esas protestas sin el 15M? Preguntamos a Sergio si cree que esas protestas hubieran sido posibles sin el 15M. "El movimiento del 15M que se gestó a partir de la primavera de 2011 influyó de forma decisiva en las protestas de 2014 en Gamonal. El carácter asambleario y reivindicativo de aquel movimiento en el que miles de personas tomaron las calles y plazas de casi todas las ciudades de España sirvió como ejemplo para la movilización en Gamonal ya que está tomo la asamblea como eje vertebrador de la toma de decisiones, incluso se crearon comisiones de participación muy similares a las del 15M". "Pero -añade el historiador-, a poco que indaguemos en otros conflictos históricos que se han vivido en Gamonal, podemos comprobar como las dinámicas asamblearias estuvieron también presentes en ellos, mucho antes de que el 15M existiera ni como concepto. Por ejemplo, las protestas contra la subida del precio del autobús urbano en el verano de 1980 que supusieron una autentica intifada vecinal anticipó de lo que ocurriría en el barrio más de 30 años después. En nuestro cómic nos plateamos también ese debate sobre cuánto del 15M y cuánto de las experiencias asamblearias previas estuvieron presentes en los ingredientes que hicieron posible la revuelta de 2014". En cuanto a si esas protestas podrían repetirse en la actualidad, sergio opina que: "No sé si hoy en día podrían repetirse esas protestas de 2014, actualmente la realidad es muy diferente, al menos las condiciones objetivas que hicieron posible ese movimiento vecinal. No obstante, Gamonal es capaz de sorprender a propios y extraños y, aún cuando el nivel de vertebración vecinal en la actualidad es muy inferior a lo vivido en años anteriores, la gente de este barrio tiene memoria y el permanente sentimiento de agravio y de ser históricamente maltratados por las autoridades locales hace que todo sea posible si hablamos de conflictos vecinales". Página de 'Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo'

Un barrio cualquiera habitado por gente humilde Preguntamos a Sergio si cree que Gamonal tiene algo especial: "Como decimos en las páginas iniciales de nuestro cómic, “Gamonal es un barrio cualquiera de una ciudad cualquiera que en enero de 2014 poca gente sabría situar en el mapa”. Es un barrio tranquilo habitado por gente humilde, en la mayoría de los casos descendiente del éxodo rural de los años 60, y que forma parte de ese otro Burgos al que no llega la alargada sombra de la catedral". "En definitiva -añade-, Gamonal no es muy diferente a otros tantos lugares de entorno industrial como Baracaldo, Vallecas o el Besós porque, como bien afirma Alfonso Zapico en el prólogo de nuestra novela gráfica “con los territorios que habita la clase trabajadora pasa lo mismo que con las familias felices de Tolstoi, pero al revés: los barrios de gente que sufre se parecen mucho unos a otros. En todos prima lo colectivo por encima de lo individual, porque la aspereza de la vida y de la historia les ha enseñado que individualmente son débiles, pero en combinación son fuertes”. Está claro que aquí el autor de La balada del norte, criado en el corazón de las cuentas mineras de Asturias, sabe muy bien de lo que habla. Página de 'Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo'

Laia Pastor, una estudiante que se interesa por Gamonal En cuanto a la protagonista del cómic, Sergio la define así: "Laia es una joven nacida en Barcelona de origen burgalés que decide cambiar la temática de su Trabajo Fin de Máster en Sociología para investigar sobre las cusas que dieron origen a las protestas de Gamonal. Cuando llega al barrio en el que aún viven sus abuelos se da cuenta que aquel ruidoso enero de 2014 no fue más que la punta del iceberg y se sumerge de lleno en un maremágnum que se parece mucho a una intervención arqueológica en los sustratos de la memoria social del barrio". "Tengo que reconocer que Laia y su investigación académica, me parecieron la mejor manera de exponer toda la documentación necesaria para que el lector comprendiese las causas que originaron esos acontecimientos -añade-. No obstante, para que el personaje funcionase era necesario también datarle de una motivación más primaria, y que motivación más primaria puede haber que desvelar un oscuro secreto que tu familia parece estar empeñada en ocultarte y tiene que ver con la reciente separación de tus padres. Desde mi punto de vista, creo que este recurso ha contribuido a que la trama avance sin que la narración exhaustiva de los datos históricos perdiera un ápice de frescura". "Laia -concluye Sergio- está inspirada en el gran número de personas que han pasado por Gamonal interesándose por su historia y sus batallas. Personas que después han dado luz a la abundante cantidad de referencias que desde distintos géneros abordan la realidad de Gamonal. En cierta medida, nuestro cómic es una aportación más de las muchas que ya existen, nuestro pequeño grano de arena a la memoria vida del barrio y que no hubiese sido posible sin todo lo anterior".

Han hablado con la gente de Gamonal Destacar la excelente documentación del cómic para lo que incluso han hablado con los habitantes de Gamonal: "En el proceso de documentación he realizado tanto un trabajo de campo haciendo entrevistas a los protagonistas de las protestas, así como otro de análisis de la extensa bibliografía que existe sobre la historia de Gamonal y sus conflictos. En el primero de los casos, nuestro relato muestra como personas reales y personajes del cómic se entrelazan en una simbiosis que ha sido muy productiva en cuanto a los recursos narrativos que ofrece. Tal es el caso de Ángel Barredo, relojero del barrio y veterano militante libertario que hace de mentor en Gamonal a nuestra joven estudiante. Sus aportaciones durante el proceso de documentación se han convertido en pasajes que han cobrado vida en las viñetas de nuestro tebeo". "En algunos pasajes del cómic -añade el guionista-, además de las entrevistas y los recursos bibliográficos que he comentado, tomo como recurso mis propias experiencias personales de alguien que vivió toda su niñez y temprana juventud en Gamonal conociendo de primera mano algunos de sus conflictos sociales que recogemos en la novela gráfica". Página de 'Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo'

¿Podrían repetirse estas protestas en un futuro cercano? Pero... ¿Qué problemas sigue teniendo Gamonal? ¿Podrían repetirse esas protestas en un futuro cercano? "Los actuales problemas que tiene Gamonal -nos cuenta Sergio-, siguen siendo los mismos generados por aquel que fuera su pecado original: un barrio formado por mastodónticos bloques de cemento sin otro criterio de ordenación urbanística que el beneficio de los constructores. Esto ha generado un urbanismo caótico que supone, en la mayoría de los casos, la causa última de muchos de conflictos que se han vivido en los últimos 40 años. En ese sentido, la falta de aparcamiento y el hacinamiento poblacional siguen siendo uno de los principales problemas al que tienen que enfrentase los que habitan este barrio". "En la actualidad -añade el guionista-, ha habido un intento por parte de las instituciones locales de iniciar una suerte de dialogo para tratar de llevar a cabo reformas urbanísticas como la de la calle Vitoria, la misma que originó el conflicto en enero de 2014. Pero todo esto finalmente se han traducido en un “quiero pero no me atrevo” porque en la consulta telemática que se planteaba los vecinos sólo existía la opción de aceptar el proyecto urbanístico, y no se daba cabida a plantear alternativas al mismo". "Por otro lado -concluye Sergio-, hoy en día, en Gamonal hay un centro de salud en obras del que las autoridades regionales parecen haberse olvidado y lleva años paralizado, además de la cantidad exacerbada de salas de apuestas que han invadido el barrio y que fomentan la ludopatía entre los más jóvenes. Un fenómeno que por desgracia es común a otros tantos barrios humildes de muchas ciudades. Con todos estos ingredientes, y tal y como expresa uno de los personajes de nuestro cómic, "a veces pienso que en Gamonal recordar y predecir el futuro equivalen a la misma cosa". Página de 'Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo'

Dibujando 'Gamonal' Destacar la excelente labor artística de María de la Fuente, sobre todo si tenemos en cuenta que es su primera novela gráfica y que son ¡casi 200 páginas! "Efectivamente -nos cuenta-, es mi primera experiencia en este mundo y quizá por eso, y porque tampoco sabía muy bien dónde me estaba metiendo, acepté con mucha alegría la propuesta de Sergio. Sin embargo, como dices, finalmente ha resultado ser un gran desafío que me ha llevado, como dibujante, unos dos años y medio de trabajo". "Ha sido una experiencia totalmente enriquecedora, con fases de sufrimiento (no lo voy a negar) pero con la que he aprendido muchísimo -añade María-. Los plazos, el ritmo de trabajo, páginas con grandes panorámicas o perspectivas complejas, etc. han sido algunas de las dificultades a las que me he enfrentado, pero sin duda, si tengo que destacar algo positivo de todo este proceso, aparte de ver por fin nuestra obra faraónica en las librerías, ha sido la grandísima experiencia que ha sido trabajar con Sergio y el tándem estupendo que hemos formado". Página de 'Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo'

El barrio de Gamonal es el auténtico protagonista del cómic Aunque la protagonista de la historia sea Laia, de la que ya nos ha hablado Sergio, María asegura que: "Este cómic es desde luego una obra coral, en la que aparte de Laia la protagonista, intervienen multitud de personajes ficticios o reales, de carne y hueso, que se van entrecruzando en el camino de Laia y su investigación. Uno de ellos, es Virgilio Mazuela, escritor burgalés fallecido en 2006, que fue una personalidad relevante dentro del movimiento cultural de la ciudad a finales del siglo pasado. Este personaje será relevante en la trama pues será el encargado de guiar a Laia en su misión a través de nuevos y diferentes puntos de vista de la historia de la ciudad". "Sin embargo -añade la dibujante-, el protagonista real de nuestra obra no es otro que el propio barrio de Gamonal en sí: sus calles, sus gentes y su historia son el eje principal de nuestro relato y es por esto por lo que se ha intentado reflejar su esencia de la manera más fiel y con el mayor de los respetos en cada viñeta". Además el cómic abarca prácticamente toda la historia de Gamonal, desde la prehistoria a la actualidad, lo que también ha obligado a María a documentarse profusamente: "Afortunadamente y como he dicho anteriormente, la labor de investigación que Sergio ha llevado para la realización del guion no sólo se ha limitado a las fuentes escritas, sino que también ha recurrido en muchos casos a la extensa documentación gráfica con la que contamos en la actualidad como fotografías, vídeos, documentales, recursos web, ... Todos estos elementos han sido fundamentales para crear nuestras propias referencias visuales y así poder plasmar de la forma más fiel posible los hechos que hemos intentado narrar en este trabajo. Obviamente, al ser burgalesa, conozco Gamonal, pero sí que es verdad que he necesitado pasear por sus calles en más de una ocasión para captar mejor su espíritu". En cuanto a su estilo de dibujo, María nos comenta: "Originalmente, siempre me he identificado más con el ámbito de la ilustración infantil que con el del cómic, quizá por eso, mi dibujo tienda a mostrar siempre la cara amable y simplificada de la realidad. Esto fue algo que al principio obviamente me preocupaba, porque sabía que en algún momento de la narración tendría que dibujar escenas duras o de una gran carga de violencia, y temía que no fuera a ser capaz de plasmar toda su crudeza y a la vez, mantener la coherencia visual con el resto de la obra. Sin embargo, creo que finalmente conseguí combinar estos dos conceptos y estilos y el resultado, aunque no soy objetiva, creo que ha sido satisfactorio". Portada de 'Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo'