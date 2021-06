Conocida como 'First Lady of Song' (la Primera Dama de la canción), Ella Fitzgerald es el jazz hecho persona. Este martes 15 de junio se cumplen 25 años de la muerte de la 'Queen of jazz' (la Reina de jazz), que destacó por la pureza de su tono, impecable dicción y su fascinante habilidad para la improvisación.

En su infancia comenzó a desarrollar su talento para la música en la orquesta de Chick Webb, actuando por todo Estados Unidos aunque con el Savoy Ballrom, un gran salón de baile en Harlem, como lugar de referencia. Uno de sus propietarios le ofreció la oportunidad de grabar su primer disco.

En 1942, con 25 años, comenzó su carrera en solitario. Ella Fitzgerald es también recordada por sus habituales colaboraciones Louis Armstrong, Duke Ellington o The Ink Spot.

Fue la primera mujer afroamericana en ganar dos premios Grammy en 1958. Demostraban su versatilidad, el de Mejor disco pop por 'Ella Fitzgerald sings the Irving Berlin songbook' y otro al Mejor disco de jazz por 'Ella Fitzgerald sings the Duke Ellington songbook', que salió el año enterior. La Reina del jazz también probó el swing, el blues, la bossa nova y el góspel.

Repasamos sus diez mejores canciones:

Dream a little dream of me "Dream a Little Dream of Me" es una canción de 1931, cuya música se atribuye a Fabian Andre y Wilbur Schwandt y la letra de Gus Kahn. Fue grabado por primera vez en febrero de ese mismo año por Ozzie Nelson y también por Wayne King y su orquesta, con la voz de Ernie Birchill. Esta versión de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald es una de las mejores, de entre la muchísimas versiones que se han hecho de esta canción. Son también muy conocidas las de Doris Day y The Mamas and the Papas.

Air Mail Special Canción junto a Billiy Holiday. Esta canción es un triunfo personal para ella, y que la transforma por completo, la eleva a un nivel eufórico en las actuaciones en directo.

Cheek to cheek Las voces de Ella Fitzgerald y Satchmo creaban texturas rígidas, pero almas gemelas desde la primera canción. La pareja estaba constantemente en diálogo musical entre sí, incluso cuando él no canta una palabra su trompeta es una compañera cálida. Frank Sinatra hizo otra de las versiones más recordadas de esta canción de 1935.

How high the moon La canción fue cantada en varias grabaciones por Ella Fitzgerald, convirtiéndose en una de sus melodías características. Interpretó la canción por primera vez en el Carnegie Hall el 29 de septiembre de 1947. Su grabación más celebrada de "How High the Moon" está en su álbum de 1960 'Ella en Berlín', y su versión fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 2002.

Summertime La inquietante melodía característica de la ópera de Gershwin, es un jazz de canción de cuna, uno que amplifica maravillosamente el fraseo de Ella Fitzgerald.

Misty Fitzgerald agarra esta melodramática canción de amor y la hace parecer fácil de cantar. Su voz parecía hecha para esta melodía en cascada. De todas las versiones de esta canción clásica, esta es la mejor.

The man i love "The man I love" es una canción popular de jazz con música de George Gershwin y letra de su hermano Ira. También fue versionada por artista como Billie Holiday, Miles Davis o Sarah Vaughan.

The lady is the tramp La leyenda habla de un romance, al menos musical, entre a Fitzgerald y Frank Sinatra, que les encantaba trabajar juntos. Pero por varias razones nunca grabaron un álbum de estudio juntos. Esta pista es una de las pocas grabaciones de ellos juntos, una estridente actuación en vivo grabada como parte de A Man and His Music + Sinatra and Friends.

These foolish things (remind me of you) "Un cigarrillo que tiene rastros de pintalabios, un billete de avión a lugares románticos, los coloridos columpios de la feria... estas tonterías me recuerdan a ti", así comienza esta canción romántica, junto a Louis Armstrong, sobre los amores perdidos.