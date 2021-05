Todo comenzó con un mediático crimen en 2005, cuando dos jóvenes quemaron viva en el cajero donde dormía a Rosario Endrinal, una mujer sin hogar. Los hechos pusieron el foco en la violencia que sufre este colectivo por el mero hecho de existir, e intensificaron la campaña de varias organizaciones para que se persigan actos como estos, que pocas veces acaban en denuncia.

Más de 15 años después, este trabajo dio resultados: la aporofobia, o el odio hacia las personas pobres, se incluirá en el Código Penal como delito de odio y como agravante y se castigará con mayor dureza a sus agresores. "Les podemos decir a las personas sin hogar que las agresiones que consideraban normales no lo son y se han de castigar de manera diferente", dice a RTVE.es Bea Fernández, abogada y responsable del equipo jurídico de Arrels, una entidad de apoyo a las personas sin hogar en Barcelona.

Hasta ahora, señala Fernández, quienes han pasado por la calle les explicaban situaciones de violencia que habían pasado "como de pasada, como situaciones normales". "Ellos mismos no detectan que son situaciones de aporofobia", lamenta. Este término ni siquiera existía hasta 1995, cuando fue acuñado por la filósofa Adela Cortina para denunciar que el rechazo a la pobreza y a las personas que la sufren pervive por debajo del racismo y está detrás de los discursos contra la inmigración.

En 2017, tras una campaña de varios 'sintecho' vinculados a Arrels, la Real Academia la incluyó en el diccionario, y se intensificó la campaña para que llegara también a la ley. Finalmente, la inclusión de este delito en el Código Penal llegó la semana pasada mediante la aprobación de la Ley de Protección de la Infancia o Ley Rhodes.

"Estamos muy satisfechos a pesar de todos los años de trabajo. Esto lanza el mensaje a la sociedad de que las personas en situación de sinhogarismo requieren un extra de protección por nuestra parte, y a los potenciales agresores les dice: 'esto no te va a salir gratis'", desgrana Maribel Ramos, subdirectora de la fundación Hogar Sí.

Una violencia no solo física: "Tú que hueles mal no puedes estar aquí"

La aporofobia no suele llegar a los extremos que sufrieron Rosario Endrinal u otras personas sin hogar asesinadas. Suele expresarse de maneras más sutiles. "Hay desprecios cotidianos que son la base de esas violencias más directas", afirma Santi Gimeno, de la asociación de integración social Realidades. Gimeno cita, por ejemplo, "la discriminación a la hora de acceder al sistema sanitario o laboral o simplemente cómo trata la gente a alguien que está en la calle".

"Insultos, faltas de respeto, humillaciones o discriminación a la hora de entrar en sitios", son algunas de las situaciones que más repiten quienes solicitan ayuda en Arrels. "'Tú que tienes mala pinta o hueles mal no puedes estar aquí'", es uno de los ejemplos de discriminación habitual, asegura Fernández. En el caso de las mujeres, además, aparece una violencia específica y "una situación de vulnerabilidad mayor", según Gimeno.

Más allá, también son comunes los robos de las pocas pertenencias que puedan tener o los golpes y palizas, pero ni siquiera esas agresiones obvias se llegan a denunciar. Las personas sin hogar no reportan estos actos "por su sentimiento de desconexión con la sociedad", según Gimeno o bien no lo hacen "porque tienen otras necesidades, como la comida, el aseo o el techo, y no ven que denunciando se vaya a dar respuesta a ellas", apunta Fernández.

También entra en juego la "desconfianza" hacia las autoridades, señala Gimeno, ya que "la policía ha sido un peligro para ellos: les han desalojado de donde dormían, les han molestado, etcétera".