Beatriz Sánchez, fiscal: "La trata es la esclavitud del siglo XXI"

Beatriz Sánchez no tiene ninguna duda. La trata de seres humanos en cualquiera de sus variedades es la esclavitud de este siglo y, por lo tanto, es uno de los grandes retos de la Fiscalía de Extranjería. Beatriz Sánchez es fiscal y está adscrita a la coordinación de extranjería de la Físcalía General del Estado. Contesta con contundencia en la entrevista concedida al programa Objetivo Igualdad. Aunque empezó su carrera ya hace 30 años, ella no lo vio siempre con tanta claridad.

Dos hechos le hicieron consciente de la gravedad de este problema: Un curso en Portugal marcó el primer paso cuando la intervención del que hoy es su jefe, Joaquín Sánchez-Covisa, la impactó y la hizo descubrir la tragedia de la trata y la empujó a especializarse en este tipo de delito. El siguiente paso fue su primer caso como fiscal de Extranjería, el proceso de Ion Clamparu, alias “Cabeza de Cerdo”, el mayor proxeneta de Europa, que fue condenado en 2012 a 30 años de cárcel por forzar a la prostitución y al aborto, pena que se sumó a otra condena a 10 años de cárcel en Rumanía, su país de origen.

La trata en España

En España, aunque ya se habían suscrito varios convenios internacionales, el delito de tráfico de personas no se ha incluido en el Código Penal hasta 2010. Desde entonces y, en particular desde el caso “Cabeza de Cerdo”, se ha avanzado mucho tanto en legislación como en la protección de las víctimas. Pese a ello, Beatriz Sánchez estima que es necesario mejorar la penalización de la prostitución coactiva, de cualquier tipo de proxenetismo, esclavitud y servidumbre. Y también es esencial una mayor concienciación social, en particular hacia los potenciales clientes y consumidores de cualquier tipo de explotación.

“Las mujeres y los niños y niñas son las principales víctimas de la trata con fines de explotación sexual“

La trata tiene muchas variantes: laboral, servidumbre, esclavitud, servicio doméstico, mendicidad, plantaciones de marihuana…. Y puede afectar a cualquiera, incluso a niños. La más importante, en particular en España, es la trata con fines de explotación sexual y que afecta mayoritariamente a mujeres y niños, especialmente de origen extranjero. El negocio de la trata con fines de prostitución no ha parado ni durante el estado de alarma. España es un país de tránsito, pero también un gran mercado, ya que España es el tercer país del mundo con mayor consumo y que se estima que mueve unos 18.000 millones de euros al año.

El Ministerio de Igualdad ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Acción urgente contra la trata y la explotación sexual y la especial protección de las víctimas. El plan prevé la elaboración de una Ley Integral de Trata, que completarían el Convenio Europeo contra la Trata de seres humanos (Convenio de Varsovia, 2005) y la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prevención y la lucha contra la trata (2011).