Segunda dose da vacina para as persoas dos colectivos esenciais de menos de 60 anos que recibiran a primeira de AstraZeneca

Dos 850 que estaban citados hoxe en Ourense, 794 optaron por repetir con AstraZeneca. Isto é, case o 90 por centro. Por diferentes razóns."Non quería mesturar as dúas doses", di unha paciente. Outra: " AstraZeneca porque hai moita xente vacinada e non houbo tantos problemas". E unha terceira: " O estudo que fixeron non me convenceu moito, alomenos que a segunda sexa a mesma que a primeria".

A pequena porcentaxe que cambia a Pficer traduciuse en 56 persoas do total de 850.

Outro paciente cambiou por recomendación médica: " A min dixéronme que podía escoller, pero o médico recomendoume Pfizer porque tiven o trombo. "