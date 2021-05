Su abrazo con Luna Reyes, voluntaria de la Cruz Roja, tras llegar a nado a la playa del Tarajal se ha convertido en todo un símbolo de la crisis migratoria de Ceuta. De ella conocimos su testimonio, pero de él solo se supo que era senegalés y que había sido devuelto a Marruecos tras cruzar la frontera. Ahora un equipo de Radiotelevisión Española ha podido hablar con Abdou y conocer su historia.

Tiene 27 años y se encuentra actualmente en Casablanca. Se ha reencontrado por videollamada con Luna por primera vez desde el abrazo y, emocionado, le ha agradecido lo que hizo por él. "Jamás podré olvidar su gesto", ha asegurado. Cuenta que le gustaría volver a verla para agradecerle personalmente su gesto con él. No entiende los ataques machistas y racistas que recibió Luna tras hacerse viral su abrazo. "Ella solo hizo su trabajo. Me reconfortó, me ayudó, fue un gesto humano", dice.

Lleva cuatro años malviviendo en Marruecos y ya había intentado cruzar la frontera junto a su hermano en otras ocasiones. En cuanto supo que la semana pasada el reino alauita abría sus fronteras no lo dudaron y caminaron desde Tánger a Castillejos, en la frontera con Ceuta, durante toda una noche, "desde las 7 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente", rememora.

“No tenía miedo a morir“

El último paso lo hicieron a nado, cruzando durante 20 minutos el espigón fronterizo en la playa del Tarajal. Él llegó exhausto y desesperado a la playa ceutí en la que se concentraban decenas de migrantes recién llegados, y rompió a llorar cuando vio que su hermano estaba inconsciente. A día de hoy todavía no sabe nada de él, y le ha pedido a Luna que averigüe si está vivo.

“Se llama Abdu y tiene 27 años. Es el senegalés que se abrazaba desconsolado a Luna Reyes, la voluntaria de @CruzRojaEsp, en la playa del Tarajal, en Ceuta.



La corresponsal @AnaJimenezTV ha estado con él. Nos contará su historia en @telediario_tve.https://t.co/LOoA8IuT7t pic.twitter.com/Taqykr7two“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 24, 2021

Abdou y su hermano son huérfanos. Vivían en Senegal con su abuela, pero decidieron emigrar porque lo que él sacaba como albañil no daba para mantenerles. Marruecos era un paso previo a España, donde sueña con llegar algún día "para empezar una nueva vida, una vida digna". Su otro sueño es ver jugar algún día a su equipo, el Barça.

"No tenía miedo a morir", dice. Ni él, ni las otras personas que conoció en su intento de cruzar la frontera.