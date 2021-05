The Longest Road On Earth: un viaje interactivo de estímulos y notas musicales

Sin textos, en blanco y negro, y narrado mediante canciones. 'The Longest Road On Earth' es un videojuego poco común que habla sobre pequeños momentos de nuestro día a día, narrado mediante canciones, las de Beatriz Ruiz-Castillo 'Beícoli'. Junto a Edu Verz, Arturo Monedero y Mohammed Bakir, se han tirado a la piscina para crear esta experiencia tan arriesgada. "Para que la gente lo pueda entender mejor, es como un videoclip jugablE", explica a Zoom Net, Bakir, encargado del arte pixelado.

Uno de sus diseñadores, va más allá y añade: "Si viéramos justo en este momento la vida de alguien al azar, pero no los momentos que cuelga en Instagram, sino los momentos aburridos. Viendo la tele, dando un paseo o estudiando, ¿qué imágenes no crearíamos de esas personas?". Los cuatro coinciden en que es una experiencia muy enriquecedora, ya que ofrece la oportunidad de jugar a algo que te permite empatizar con los personajes y ver lo que están haciendo en un momento de su vida. Todo acompañado de música.

The Longest Road On Earth: Un viaje interactivo de estímulos La compositora Beatriz Ruiz-Castillo 'Beícoli' ZOOM NET

El debut musical de Beícoli Dividido en cuatro capítulos, a lo largo del videojuego suenan 24 canciones. Todas han sido compuestas por Beícoli. "Para mí este proyecto es una suerte, me permite desarrollarme creativamente como nunca antes podía haber hecho", cuenta la cantante. Dice que nunca se había sentido una profesional de la música hasta que 'The Longest Road On Earth' se hizo realidad gracias a una campaña de crowdfunding en diciembre de 2019. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sus canciones las iba a escuchar mucha más gente de la que ella nunca había pensado. La letra y melodía de cada tema son un compañero de viaje más en este camino contemplativo e interactivo. "He construido en mi cabeza lo que para mí significaba esa historia que contaba el capítulo y lo he plasmado a mi manera en la música", apunta la compositora. “La música es el corazón del proyecto, de largo“ Edu Verz, uno de los diseñadores del juego añade: "Tal y como yo lo veo, las canciones elevan la calidad del juego y el resto tenemos que ir detrás tapando nuestras vergüenzas para estar a la altura respecto al apartado sonoro"., señala. "Beícoli podía correr el peligro de que las canciones fueran repetitivas, pero ha conseguido darle a cada capítulo unos matices completamente distintos. La música es el corazón del proyecto de largo", explica Arturo Monedero.

Arte pixelado para seres antropomorfos 'The Longest Road On Earth' no exige ninguna habilidad ni rapidez de reflejos. El jugador solo tiene que pasear a los protagonistas de un lado a otro en cada episodio y realizar actos cotidianos como poner el café a primera hora de la mañana o salir a la calle de camino al trabajo. Rutinas diarias en las que, de una forma u otra, nos identificamos muchas personas. Acciones ambientadas en un mundo pixelado, en blanco y negro, habitado por seres antropomorfos. “La principal ventaja que ofrece en este juego es contrastar lo sugerente con lo descriptivo“ El arte de este videojuego está a medio camino entre lo costumbrista y lo mágico. "Cuando tienes que ser eficaz a la hora de transmitir una emoción o algún tipo de personalidad por parte de un personaje, es más sencillo plantear diferentes arquetipos de animales. Todo el mundo tiene asociado qué animales son más peligrosos, o qué animales son más pasivos, o alegres", afirma Verz. Y sobre el uso del arte pixelado, para Bakir “la principal ventaja que ofrece en este juego es contrastar lo sugerente con lo descriptivo. Lo sugerente en los planos abiertos frente lo descriptivo en los planos detalles”.