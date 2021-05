Un cómic recuerda el 50 aniversario de la muerte de Janis Joplin

El año pasado recordamos el 50 aniversario de la muerte de Janis Joplin (1943-1970), una de las mayores estrellas de la música, convertida en un mito por su temprano fallecimiento a los 27 años, a consecuencia de una sobredosis. Y ahora llega a España un cómic que celebra ese aniversario, que es un bello homenaje a la cantante y que recupera una época inolvidable, los sesenta, en la que todo parecía posible: Love me please. Janis Joplin (1943-1970) (Aloha editorial), de Nicolas Finet (guion), Christopher (dibujo) y Degreff (color).

Un emocionante recorrido por la vida de una leyenda de la música. Una auténtica estrella fugaz que se extinguió en la cima de su éxito, pero cuya luz sigue brillando en nuestros días. Un espíritu rebelde que surgió como un auténtico ciclón, en 1967, en pleno 'verano del amor'. Y que falleció apenas tres años después (1970), cuando ya era una estrella mundial y había cambiado para siempre el papel de la mujer en el rock.

Janis Joplin tuvo una potente imagen pública como pionera del feminismo y de la mujer en el blues. Pero nunca encontraría el amor que anhelaba tan desesperadamente. De ahí el título del cómic: Love me please.

En busca de sí misma

El cómic es un recorrido por la vida de la cantante y su lucha por ser aceptada. Pero, sobre todo nos cuenta la lucha que siempre mantuvo por aceptarse a ella misma, ya que Janis arrastraba complejos desde su infancia y adolescencia.

Por eso, como vemos en el cómic, Janis solo era feliz sobre los escenarios, donde encabezó toda una revolución musical.

Destacar el guion del escritor, guionista, periodista y cineasta Nicolas Finet, que ha sabido mezclar los grandes acontecimientos de la vida de Janis, con sus momentos más íntimos. También los estupendos dibujos de Christopher Longé, un dibujante muy influido por el mundo musical (The long and Winding Road, Forever Woodstock), y los psicodélicos colores de Degreff, que terminan de dar al cómic un aspecto muy de los 60, ideal para la historia.

Página de 'Love me please. Janis Joplin' (1943-1970)

Destacar también el reparto de secundarios del cómic: estrellas como Elisabeth "Bessie" Smith, Gertrude "Ma" Rainey (la madre del Blues de la que se acaba de estrenar una película), Billie Holiday, Jim Langsom, Mike Bloomfield, 13th Floor elevators, Travis Rivers, "Big mama" Thornton, Otis Ray Redding, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jim Morrison, Leonard Cohen, John Simon, Kris Kristofferson (con el que Janis mantuvo una relación sentimental) o el dibujante Robert Crumb...

Mención aparte merece el mítico dibujante Gilbert Shelton (Los fabulosos Freak Brothers), que estudió con Janis en la Universidad de Texas (1962) y que se encarga del prólogo del cómic: "Esta biografía de Janis no busca explorar su leyenda, sino que se centra en los hechos... yo he aprendido muchas cosas sobre Janis que no conocía".