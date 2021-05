Sonia Vivas, expolicía acosada por ser lesbiana: "Se sufre hasta tal punto que he tenido bulimia nerviosa"

Sonia Vivas fue acosada por sus compañeros de trabajo por ser lesbiana. Eran policías. Así lo aseguraba una sentencia del Tribunal Supremo a principios de año que especificaba que estuvieron “movidos por el odio” hacia ella. Así lo cuenta también en primera persona en su nuevo libro ‘Cuando vinieron a por mí’, donde confiesa que tuvo que soportar una década de abusos que la llevaron hasta a sufrir un trastorno alimenticio que hacía que vomitara una decena de veces al día.

En el Día Internacional contra la LGTBIfobia, que celebra la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, en ‘La Hora de La 1’ hemos querido charlar con esta exagente. También con Nuria Martín Clemente, que ha publicado una carta en sus redes sociales donde sus progenitores la acusan de estar cometiendo el mayor pecado posible: casarse con una mujer.

Una década de abusos Cuando logró entrar en la Policía, siendo la única mujer de su promoción, Sonia Vivas observó numerosas irregularidades que la llevaron a denunciar una presunta trama de corrupción policial en las Islas Baleares que todavía está siendo investigada. A los acusados policías, políticos y empresarios se les imputaba delitos relacionados con la explotación sexual, el tráfico de drogas y la pertenencia a organización criminal. Al “abrir esa cloaca y romper el pacto de silencio que impera en los cuerpos policiales”, asegura Vivas, se convirtió “en la víctima de un acoso brutal, perpetrado durante casi diez años, por parte de unos compañeros que sin duda se creían impunes”. Unos compañeros que la denunciaron por estafa procesal y falso testimonio contra ellos y cuyas acusaciones acaba de archivar un tribunal palmensano. El Tribunal Superior de Baleares propone juzgar al instructor del 'caso Cursach' que ordenó requisar móviles de periodistas Durante diez años, Vivas aguantó humillaciones, acoso, motes despectivos e informes que la acusaban de “loca”. Ataques disfrazados de bromas e inofensivos que no lo son tanto: “Se sufre mucho hasta tal punto que he sufrido una bulimia nerviosa”. Su paso al frente, ha argumentado, incrementó su señalamiento. “Tuvieron que ponerme protección y hasta me recomendaron que llevara pistola porque empecé a sufrir ataques y amenazas de muerte”, ha recordado detallando que sus acosadores llegaron incluso a seguir a su expareja para pedirle información y así “enterrar” a la que todavía era agente. Su testimonio también ha pasado por poner el valor y visibilizar a “todos los compañeros honrados y honestos que han permitido que la Justicia haya podido hacer su trabajo en una institución tan cerrada como a veces que es la Policía”.

Su ocupación actual es “justicia poética” Como justicia poética. Así define Vivas su nueva vida encabezando la concejalía de Igualdad y Derechos LGTBI del Ayuntamiento de Palma. “Parece que el mío es un caso aislado y no es verdad”, ha argumentado Vivas en TVE que ha querido insistir en la importancia de que la Institución se acerque a la ciudadanía por medio, por ejemplo, de interlocuciones sociales como las que permite la Unidad de delitos contra el odio que ha creado ella misma en Palma. “Es muy importante para todos aquellos que no se atreven a denunciar y es algo que en otros países europeos se hace mucho, pero aquí no tenemos tanta tradición. Funcionaría perfectamente, por ejemplo, en caso de revueltas en las que, al tener un vínculo ya establecido entre la policía y la ciudadanía se podrían evitar o sofocar mejor”, ha asegurado para acabar diciendo que “dentro de la Policía hay mucha voluntad de trabajar más con la gente”. Entre el 60 y el 80% de los casos de violencia contra el colectivo LGTBI no se denuncian, según un informe