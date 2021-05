Castilla-La Mancha aprueba por unanimidad una ley "pionera" para luchar contra la despoblación

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad este jueves un proyecto de ley para hacer frente a la despoblación y fomentar el desarrollo del medio rural en la comunidad.

El vicepresidente del Gobierno castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que la ley ha llegado a las Cortes regionales después de un "intenso" trabajo previo tras escuchar a diferentes expertos, instituciones y organizaciones ligadas al ámbito rural.

"Es una ley transversal, pionera y muy participada que marca el punto de inflexión en el objetivo de revertir la actual tendencia demográfica en diversas zonas de nuestro territorio", ha apuntado.

Martínez Guijarro ha pedido a Ciudadanos y al PP que apoyen esta ley porque "no es una ley ni del PSOE, ni de Ciudadanos ni del PP, es la ley que necesita esta región para poner freno al despoblamiento".

PSOE y Ciudadanos celebran el proyecto de ley, el PP pone algunos 'peros'

Desde el grupo socialista, la portavoz Ana Isabel Abengózar, ha aseverado que el texto recoge el 90% de las medidas que se abordaron en la comisión de despoblación, por lo que se ha mostrado confiada de que pueda ser aprobada con el voto favorable de todos los partidos.

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha asegurado que durante mucho tiempo "la clase política no ha sabido, no ha querido o no ha podido frenar ese éxodo rural que está condenando a muchos municipios a la desaparición".

Ha celebrado que este jueves se traiga a esta Cámara este proyecto de ley, y que "por fin" Castilla-La Mancha "se tome en serio" este reto demográfico y que "no sea solo un anuncio y un eslogan".

Sin embargo, aunque el PP ha aprobado el proyecto de ley, ha criticado su puesta en escena. El diputado Benjamín Prieto ha dicho que el PSOE "ha buscado culpabilizar a otros de lo que ellos han provocado".

"Hemos escuchado alguna vez que la despoblación está de moda. Espero que este no sea el motivo por el que hoy las Cortes están trabajando en esta norma", ha añadido Prieto, quien ha advertido de que contra la despoblación "no sirve una varita mágica, pesa más la voluntad política", ha dicho antes de recordar que desde el PP se lleva años reclamando, según él, "mayor sensibilidad" con el mundo rural.