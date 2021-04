Desde 2015 los notarios podían celebrar bodas en España, pero desde este viernes, también podrán tramitar los expedientes matrimoniales de las parejas que vayan a casarse por la vía civil. Hasta ahora ese trámite solo podían hacerse en el Registro Civil, por lo que los plazos se agilizarán.

"Hasta ahora esa competencia era exclusiva del Registro Civil", explica la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, que ahora la comparte con estos fedatarios públicos.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria, en funcionamiento desde 2015, otorgó "muchísimas" competencias a los notarios, entre ellas la de celebrar enlaces y tramitar el expediente matrimonial, pero esta segunda competencia quedó en el limbo hasta la entrada en vigor de la nueva ley del Registro Civil, que se aprobó en 2011 y se ha ido postergando, aunque finalmente este 30 de abril despliega sus efectos.

Un trámite obligatorio para casarse

En España, el expediente matrimonial es obligatorio para contraer matrimonio. "La finalidad es comprobar que los futuros contrayentes reúnen todos los requisitos legales para poder casarse, es decir, que tienen la capacidad suficiente, que no existe otro matrimonio, que no hay parentescos prohibidos entre ellos... etc.", ha explicado Barea.

Se ofrecerá "un modelo de solicitud muy sencillo, con datos básicos -nombre, apellidos, domicilio-" que una vez rellenado se enviará por correo electrónico al colegio notarial del domicilio de uno de los contrayentes, donde se le asignará un notario, para pedir cita y empezar la tramitación.

El procedimiento es "idéntico" al que realizaría el Registro Civil, y concluye con un acta donde se declara que no hay ningún impedimento a ese enlace o, por contra, que sí lo hay, en cuyo caso podrá recurrirse como un acto administrativo y será la instancia superior quien resuelva.