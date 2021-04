COVID-19 España, hoy | 25 de abril: La UE coordina envíos urgentes de medicamentos y oxígeno a la India

"Estoy emocionada de unirme a ustedes en #VaxLive. Necesitamos su ayuda para poner fin a la pandemia de covid-19 para todos, en todas partes. ¿Aceptará donar dólares o dosis para ayudar a todos a acceder a la vacuna?", ha publicado la cantante que también ha hecho un llamamiento a otros líderes mundiales como al presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris; al presidente de Francia, Emmanuel Macron o la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Prime Minister @sanchezcastejon, I'm excited to join you at #VaxLive. We need your help to end the COVID-19 pandemic for everyone, everywhere. Will you agree to donate dollars or doses to help everyone access the vaccine?“