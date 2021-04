COVID-19 España, hoy | Las comunidades aceleran la vacunación masiva mientras flexibilizan restricciones

La CE ha adelantado de septiembre a julio el objetivo de vacunar al 70 % de los adultos europeos gracias a los aumentos de entregas y producción de dosis, anunció la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. Lo ha reiterado este sábado en redes sociales.

“The story of #COVID19 vaccines is that of groundbreaking science.Pioneering spirit. And a miracle of manufacturing.Our vaccination campaign is gaining speed. I am confident we will have enough doses to have 70% of adults in the EU vaccinated in July. pic.twitter.com/8a4aMeFgQX“