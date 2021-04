La pandemia empuja a las ciudades a redescubrir sus parques

“Ahora con lo de la pandemia he descubierto mucho más el Retiro que cuando mi hija era pequeña”, dice una madrileña que pasea por el céntrico parte de la capital española. “La sensación cuando han abierto los parques (…) es que los niños salían desbocados, buscando a otros niños, buscando jugar, buscando compartir. El parque es el sitio donde ser libres, estar con otros niños con los que marcar sus reglas, su territorio”, afirma una madre que acompaña a su hijo en el Retiro.

Y es que las restricciones a la movilidad impuestas a raíz de la COVID-19 han permitido a los ciudadanos redescubrir los parques urbanos. Según algunos estudios, los habitantes de una ciudad tendrían que tener un espacio verde para el esparcimiento a menos de medio kilómetro de casa, y un mínimo de 10 m2 cada uno para cubrir sus necesidades sociales.

En Madrid, el parque del Retiro ha despertado del letargo obligado por el paso de la borrasca Filomena a principios de año sin tantos turistas como hubiera en otras circunstancias. No se sabe a ciencia cierta cuántos turistas visitan el parque, pero sí se tiene constancia de que la gran mayoría de los diez millones de turistas que recibe Madrid pasan en un momento u otro por el Retiro .

No solo es el Retiro

En Bilbao, el parque Etxebarria, inaugurado en 1990, es el más grande de la ciudad. Sustituyó a una antigua fábrica de fundición y su construcción pone de manifiesto lo que se ha dado en llamar el efecto restaurador de la naturaleza. No solo ha limpiado de polución el aire del barrio de Begoña, sino que, además, ha revalorizado económicamente los pisos que hay alrededor; prueba de que los ciudadanos entienden las zonas verdes urbanas como un indicador de la calidad de vida.

“Cuando nosotros vinimos a vivir aquí en el verano, que hacía mucho calor, no podías abrir las ventanas por el ruido que hacían las grúas-puente, los camiones… había un ruido infernal. Hemos pasado de esto a que solo se oigan los pájaros”, dice un vecino del barrio.

Parque Etxebarria, en Bilbao RTVE.es

El diseño del parque es multifuncional, lo cual atrae a diferentes grupos: hay un área infantil, zonas de paseo, zonas de descanso, pistas de patinaje, zona para perros… Es un ejemplo de cómo la ciudad adapta la naturaleza al estilo de vida actual. Y, precisamente ahora que ha crecido el número de mascotas en las ciudades.

El parque es un paraíso para los perros, que pueden andar sueltos unas horas al día; lo que no evita algunas discusiones: "Es difícil la convivencia a veces, casi todos los días pasa alguien los perros que si tal, que si en fin. Al final tienes que estar peleando o pasando de todo, pero aguantando insultos y de todo", dice la propietaria de tres perros. “El dueño del perro es muy suyo, muy protector. Entonces es mejor callar, porque si no tu madre no es buena, tu padre tampoco…”, replica un paseante que opina que los perros deberían ir siempre atados.