La cola del T-Rex era larga y pesada -una tonelada- y estaba formada por más de cuarenta vértebras que servían para equilibrar el peso de su cabeza y el contraste entre la altura de sus patas traseras y las delanteras. Al oscilarla, el tiranosaurio era capaz de almacenar y liberar energía.

“Cuando el compás de la cola alcanza la resonancia, es decir, obtiene el mayor movimiento con el menor esfuerzo, podemos hablar de una frecuencia natural: en este caso, sería la del animal cuando camina sin prisas”, explica van Bijlert.

Mediante una recreación tridimensional digital de unos restos fósiles -pertenecientes a un ejemplar encontrado en 2013 en Estados Unidos- sometieron al esqueleto y la musculatura del dinosaurio a unos procedimientos biomecánicos para analizar su locomoción.

“El balanceo de la cola gracias a los ligamentos servía de contrapeso. Es comparable a la suspensión de un puente, y producía parte de la fuerza necesaria para empujar de forma rítmica el cuerpo hacia delante a dos patas. La velocidad de la pisada tenía que corresponder a la frecuencia natural con que sube y baja la cola, y nosotros indicamos que el paso del Tyrannosaurus rex era de 1,28 metros por segundo”, defiende van Bijlert.

