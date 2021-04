El equipo de Marshall trabajó sobre el cálculo más aceptado entre los científicos y llegó a la conclusión de que en los 2,5 millones de años durante los cuales esos dinosaurios habitaron en la Tierra debe de haber habido unas 127.000 generaciones para un total de 2.500 millones de Tiranosaurios Rex.

Los investigadores consideraron que la edad promedio de un ejemplar de este animal cuando alcanzaba la madurez sexual era de 15,5 años, con un período de vida de entre 25 y 30 años.

“How many T. rexes were there? Billions. ������



Over approximately 2.5m yrs, North America likely hosted 2.5 billion Tyrannosaurus rexes, a minuscule proportion of which have been dug up and studied by paleontologists.

