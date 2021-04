Un libro recopila el arte de 'The Mandalorian'

Los fans esperamos impacientes el estreno de la tercera temporada de The Mandalorian (Disney +). Una de las series de más éxito de la actualidad, que amplía el universo de Star Wars y está ambientada cinco años después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden. Y que cuenta las aventuras de The Mandalorian (Pedro Pascal), un cazarrecompensas, y su inseparable y misterioso Baby Joda.

Una serie que ha enamorado a los fans de la saga (y a las nuevas generaciones), porque respeta el espíritu de la trilogía original (1977-1983), al tiempo que ha introducido nuevos personajes que se han ganado el cariño de los espectadores, como los dos protagonistas mencionados.

Ese respeto a las películas originales está patente en toda la serie, pero destaca sobre todo en los títulos de crédito finales que incluyen las fabulosas ilustraciones que grandes artistas han realizado para The Mandalorian y que nos recuerdan a los diseños de Ralph McQuarrie (y otros) para la primera trilogía de Lucas.

Ilustración de 'Star Wars: The Mandalorian: El arte en imágenes' (Disney/LucasFilm)

Desde que vimos esas ilustraciones muchos quisimos tenerlas recopiladas en un libro. Y ahora nuestro deseo se ha hecho realidad, porque se recogen en Star Wars: The Mandalorian: El arte en imágenes (Planeta Cómic), que incluye todas esas imágenes de los títulos de crédito de la primera temporada, pero también otras ilustraciones que han servido para crear a los personajes y establecer el tono visual de la serie.

Algunas de estas obras de arte aparecen en el libro junto a fotogramas de la serie, para que nos demos cuenta de hasta qué punto el creador de la The Mandalorian (Jon Favreau) se ha basado en los diseños de estos grandes artistas.

Imágenes que han sido fundamentales para crear a los personajes, atuendos, criaturas, droides, villanos, soldados y entornos que aparecen en la serie.

Ilustración de 'Star Wars: The Mandalorian: El arte en imágenes' (Disney/LucasFilm)

El aspecto de western de la trilogía original En una entrevista que nos concedió antes del estreno de la serie, Richi Páramo (Deadpool, Star Wars, Interstellar), uno de los responsables de los efectos especiales de la serie, nos comentaba que: “Hemos querido combinar técnicas de toda la vida, como las que se usaron en la primera película de Star Wars (1977), con los últimos VFX (los efectos realizados en postproducción). Pero, sobre todo, hemos querido potenciar el talento artístico del equipo. Es una serie hecha por fans y para fans. La mayoría del equipo hemos crecido con Star Wars y queríamos ser muy fieles a la trilogía original, pero añadiendo los efectos digitales más modernos. Por eso la serie tiene ese aspecto de western de muchas escenas de La Guerra de las Galaxias (1977)”. Ilustración de 'Star Wars: The Mandalorian: El arte en imágenes' (Disney/LucasFilm) Por eso en la serie usan maquetas de las de toda la vida y también animatronics (mecanismos robóticos que semejan seres vivos), a los que sitúan en escenarios virtuales que pueden ser modificados en tiempo real. Pero realizar esos complicados efectos visuales no es fácil, como os podéis imaginar, y para eso son fundamentales los storyboards y las ilustraciones conceptuales como las que recoge este libro. Así los directores de la serie tienen una guía visual que les permite rodar esas complicadas imágenes. Ilustración de 'Star Wars: The Mandalorian: El arte en imágenes' (Disney/LucasFilm)