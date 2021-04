Al menos 82 personas perdieron la vida a raíz de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad de Birmania contra los manifestantes en la ciudad de Bago, ha informado este domingo un oenegé local.

La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) ha indicado que Bago, a unos 70 kilómetros al noreste de Rangún, se convirtió el viernes en un "campo de matanza" cuando las fuerzas de seguridad atacaron desde el amanecer un campamento de manifestantes.

Según la cifra corroborada por la AAPP, 82 personas perdieron la vida durante la acometida de las autoridades, aunque advierten que el número podría aumentar significativamente a medida que comprueben más datos.

“DAILY UPDATE (10/4)



701, incl. 82 at Maggatic Road masscare (9 Apr), Bago City, killed by this junta



3012 currently detained



656 issued warrants



brief https://t.co/9QC6qpvp0S

fatalities https://t.co/YgK3XZcNcO

released https://t.co/IPh4I3Yp8K pic.twitter.com/xqZxSJtr6g“