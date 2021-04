COVID-19 España | 11 de abril: Empeoran los datos de contagios en Cataluña y País Vasco

14:50

Vacunas. El candidato de Cs a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha pedido a los ciudadanos que tengan "confianza" en las vacunas y ha exigido a las fuerzas políticas que no las utilicen para confrontar, porque así no ayudan a tranquilizar y a evitar la confusión. En declaraciones a los medios durante su asistencia a una carrera en el distrito de Hortaleza, Bal ha recalcado que hay que confiar en el criterio de la Agencia Europea del Medicamento, que ha garantizado la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, por lo que ha pedido a la población que no dude en inoculársela.