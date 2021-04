El CIS atribuye 68 escaños a cada bloque, algo que cuestionan algunos expertos que señalan un error en la encuesta

Falta menos de un mes para la cita con las urnas en la Comunidad de Madrid y las encuestas dicen que hay un empate entre derecha e izquierda. El CIS vuelve a ser polémico, pero lo que sí se entrevé es que hay partido. En 'La Hora de La 1' hemos querido analizar los resultados de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas publicadas este lunes 5 de abril con el investigador principal de Metroscopia, José Pablo Ferrándiz, y con el politólogo Pablo Simón. Ambos aseguran que la "gran noticia" -con los datos corregidos que aporta la encuesta ya que consideran que ha habido un error- es que "hay mayoría de izquierdas en Madrid". Con ellos repasamos también qué puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, la posible salida de Ciudadanos del tablero y dónde se reubicarían sus votantes o la valoración de los líderes políticos en la que Rocío Monasterio y Pablo Iglesias suspenden.

Los expertos corrigen al CIS

La encuesta publicada por el CIS aseguraba que la estimación de escaños quedaba de la siguiente manera: el PP conseguiría 59 escaños, con 38 se quedaría el PSOE, Más Madrid mantendría sus 20 parlamentarios en la Asamblea de Madrid, Unidas Podemos llegaría a 10 y Vox bajaría a 9. Según estos datos, Ciudadanos no llegaría al 5% necesario para poder entrar en la cámara. Por bloques, concluye el centro dirigido por José Félix Tezanos, habría un empate técnico entre la izquierda y la derecha con 68 escaños cada una.

Algunos sociólogos y politólogos apuntan a un error en la encuesta y aseguran que el CIS no ha tenido en cuenta la Ley D’Hont. De esa opinión es José Pablo Ferrándiz. El investigador principal de Metroscopia ha explicado en TVE que “no se trata de reinterpretar los datos, sino que recalculando los que ha ofrecido el Centro de Investigaciones Sociológicas bajo la Ley D'Hont, el resultado es que en Madrid hay una mayoría de izquierdas”. Según estos expertos, la consecuencia es que la suma de la izquierda en Madrid superaría los 70 por lo que llegarían a la mayoría absoluta y las formaciones de derecha (PP y Vox) se quedarían en los 66 escaños.

Argumenta Ferrándiz que lo único que han hecho es alertar de un error. “No es una interpretación que hacemos de los datos del CIS en bruto. El CIS da tres columnas y una de ellas es el porcentaje sobre voto válido. Para que lo entienda la gente, si hoy fueran las elecciones cogidos el porcentaje que hubiese obtenido cada partido contando el voto válido, lo metimos en la máquina del método D’Hont (que te dice con esos porcentajes cuántos diputados le corresponden a cada uno de estos partidos) y salió lo que yo creo que es la gran noticia, que hay mayoría de izquierda según el CIS en Madrid. Ninguna encuesta hasta ahora ha dado esto, lo que significaría el vuelco en Madrid”, ha asegurado.

El politólogo Pablo Simón ha refrendado al cofundador de Metroscopia añadiendo que lo que se está simplemente es “traduciendo la estimación que hace el CIS en diputados”. Cuenta Simón que “vimos los datos y nos pareció muy extraño que con tres puntos más Unidas Podemos respecto a Vox, el primero solo tuviera un escaño más. Esto, matemáticamente es imposible por lo que tenía que haber un fallo. A veces simplemente picas mal los datos y los traduces mal y no hay problema”, asegura Simón.

Por este asunto han preguntado en ‘La Noche en 24 Horas’ de TVE al presidente del CIS, José Félix Tezanos. Su respuesta: “A mí que me hayan estado diciendo que sesgo a la izquierda, que me digan que ahora sesgo a la derecha, ni un caso ni otro. Quién piense que está erróneo que me lo diga, pero no nos hemos equivocado. Lo que hemos hecho es la mediana de distintos modelos. De los 15 modelos, se han cogido los tres que convergían más y se ha considerado eso la hipótesis más factible".

Para el politólogo esta insistencia de Tezanos en asegurar que han hecho una estimación de escaños –algo que considera muy extraño ya que se pregunta si se ha hecho una estimación para los votos que luego se traducen en escaños por qué no está reflejado en la ficha técnica-, deteriora mucho “la confianza en la institución”.

“No pasa nada cuando se comete un error, pero insistir mucho en él yo creo que deteriora mucho la confianza en la institución“

Así las cosas, hay dos grandes certezas para el sociólogo José Pablo Ferrándiz: “El PSOE va a ser sin duda la primera fuerza electoral y Ciudadanos no va alcanzar la barrera electoral del 5% y se va a quedar fuera del reparto”. Según Pablo Simón “la encuesta del CIS no está tan alejada del promedio del resto de encuestas. El orden de los partidos es realmente parecido. Si es verdad, que le da un poco menos a Vox, pero eso –añade–, según la tendencia actual, no sería descartable”.