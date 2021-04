El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Luis Tezanos, ha asegurado que la derecha "está más movilizada" en Madrid ante las elecciones autonómicas del 4 de mayo y augura que un repunte de la pandemia puede afectar al resultado.

En una entrevista en La noche en 24 horas, Tezanos ha explicado que una de las principales prioridades entre los votantes es atender la pandemia y la vacunación, algo que puede transformar el resultado final en las elecciones, ya que "hay familias que se están muriendo. No es un elemento secundario".

Así, ha recordado que "casi la mitad de los españoles dicen que cambian su voto según les convenga. Hay una volatilidad que no se acaba". "Hay una enorme polarización en la sociedad española y el votante conservador está más movilizado que el de izquierdas", ha afirmado. Para él, además es el Partido Popular el que mantiene más la "lealtad de sus votantes".

No obstante, asegura que se da una situación paradójica, ya que a pesar de esta movilización del voto de la derecha se están dando márgenes muy pequeños en los posibles resultados que pueden llevar a un empate, porque hay "voluntad muy grande de participar" y los ciudadanos se plantean que su "voto decide".

Para el director del CIS, la situación actual y sus retos, como la propia pandemia o la situación económica, están creando "una conciencia general de la gravedad" que está alcanzando al ciudadano medio. "Esto es un fenómeno que está pasando en España y en el mundo", añade.

Responde a las críticas a los resultados del CIS

Por otra parte, preguntado sobre un posible error de estimación de los resultados en el sondeo preelectoral del CIS publicado este lunes, Tezanos ha negado que se trate de una equivocación y ha defendido la labor de la institución.

Estos resultados han provocado las críticas de algunos politólogos y empresas demoscópicas, como Metroscopia, que han señalado que el reparto de escaños proyectado no coincide con el porcentaje de estimación de votos que calcula el organismo. Es decir, que si se aplica el método D'Hondt que establece la ley electoral, el resultado en escaños no sería el empate a 68 pronosticado por la institución pública, sino de 70 diputados de la izquierda frente a 66 de la derecha.

Sin embargo, Tezanos ha explicado que en el sondeo preelectoral aparecen dos columnas: una de voto y otro de escaños. Cada una de ellas es "distinta", ha insistido. Mientras una utiliza un solo modelo de estimación de los 15 que manejan en total en la institución, la otra usa varios para evitar que de resultados "absurdos".

Como ejemplo pone las estimaciones que se han hecho a raíz del sondeo donde otorgan a Ciudadanos entre cero y siete escaños. "Eso es una estimación demasiado amplia. Es una broma, no un pronóstico. Es por ello que hemos cogido la mediana de varios modelos" para lograr dar una cifra más exacta.

"Me produce satisfacción que me digan que doy menos votos a la izquierda de lo que podría obtener. Yo saco los datos que salen, aunque a veces no me gustan", ha asegurado, recordando que le critican "unas veces por una cosa y otras por lo contrario".