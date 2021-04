COVID-19 España, hoy | 5 de abril: La incidencia vuelve a subir y se sitúa en 163 casos

Según el Departamento de Salud público de Inglaterra, un total de 31.581.623 personas en el país han recibido la primera dosis de la vacuna y 5.432.126 han recibido las dos pautas de vacunación.

“The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79On Monday 5 April 2021, 2,762 new cases and 26 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UKA total of 31,581,623 people have now received the first dose of a #vaccine. pic.twitter.com/U4Pm1BU1bH“