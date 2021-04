Cerrado el Capitolio por una alerta de seguridad: muere el sospechoso y uno de los dos policías atropellados

En una rueda de prensa, el jefe del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington D.C., Robert Contee, ha subrayado que el incidente "no parece estar relacionado con el terrorismo", aunque "obviamente continuaremos investigando para ver si existe algún tipo de nexo en este sentido".

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha ordenado que las banderas del Capitolio ondeen a media asta por la muerte del agente, según ha informado su portavoz, Drew Hammill, a través de su cuenta en la red social Twitter.

