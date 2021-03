El nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha apostado por una radio, televisión y medios interactivos públicos más "confiables" y "próximos" a los ciudadanos y ha considerado que la "relevancia" debe ser el ADN de RTVE: "Me gusta más hablar de impacto que de audiencia".

En sendas entrevistas en TVE y RNE, Tornero ha apelado a los profesionales a no dejarse "seducir por la maximización de la audiencia" porque lo que hay que hacer es ofrecer "servicio público". Así, ha diferenciado RTVE de los medios privados, que necesitan "mucha audiencia a una hora para vender publicidad". "A nosotros nos interesa la audiencia no concentrada con el mejor servicio y la mejor calidad (...) no interesa la audiencia a cualquier precio, nos interesa la relevancia, dar servicio a la ciudadanía".

El nuevo presidente ha apostado a su vez por “acercar más” RTVE “a la gente” y se ha comprometido con la búsqueda del “consenso” en el nuevo Consejo de Administración de RTVE. Un Consejo, ha añadido, que espera hacer "rotativo" por las distintas sedes de la Corporación repartidas por España.

21.29 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE: "Debemos ser independientes del poder político. No podemos recibir injerencias. Sugerencias, todas" - escuchar ahora

A este respecto, Tornero ha apostado por que no haya "polarización" ni "sectarismo" en el órgano de dirección de RTVE. "Me gustaría que fuéramos confiables, informar sin afán consumista, con neutralidad, con tranquilidad y que los ciudadanos confíen en que estamos haciendo un servicio para ellos. Esto no lo puede hacer casi nadie, lo podemos hacer nosotros", ha destacado.

“Necesitamos un lugar donde los ciudadanos se encuentren, se hablen con los ciudadanos, vean, perciban y tengan una orientación neutral, independiente y confiable y les haga avanzar”, ha proseguido, y ha apuntado que “un espacio como los medios públicos son absolutamente necesarios para la democracia”.

Según ha explicado, se trata de un “contrato social” con los ciudadanos que implica “ir adelante, plantearse qué quiere la ciudadanía respecto a sus medios” ya que éstos “pertenecen a la soberanía popular”. “Nuestro reto es saber qué quieren y ofrecérselo con la mayor calidad posible”, ha proseguido.

Tornero, que ha dicho tener "muchas ganas" de afrontar este nuevo reto, ha afirmado precisamente que lo que le ha movido a dar el paso ha sido el "servicio público". "Me quedaban pocos años para poder retirarme, es un momento de mucha incertidumbre democrática, hay mucho aumento de la desigualdad, la pobreza y afrontamos la peor crisis económica y si todos nos retiramos a nuestra zona de confort, esto no va a funcionar", ha explicado.