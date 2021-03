Ona Carbonell lo es todo en la "sincro". Esta barcelonesa de 30 años ha ganado nada menos que 37 medallas en su carrera deportiva, 22 de ellas en Campeonatos Mundiales, un récord histórico en la natación que ninguna otra mujer de otros países ha podido superar por el momento. En Londres 2012 fue plata olímpica en dúo con Andrea Fuentes y bronce con el equipo. En Río 2016 junto a Gemma Mengual quedaron quintas.

Ona decidió ser madre en agosto de 2020. Tuvo a su hijo Kai y a los 40 días ya estaba entrenando en la piscina del CAR de San Cugat junto a sus compañeras sin dejar de dar el pecho. Tanto su entrenadora Mayu Fujiki, como el resto del equipo han arropado y animado a Ona desde el principio a tomar esta decisión porque entienden que es algo que deben normalizar. Ona sale cada 2 horas del agua para sacarse la leche del pecho, meterla en una nevera y guardarla para que se la lleven a casa a su hijo. Por las noches cuando llega de entrenar le da el pecho cada 3 horas y todo este proceso la deja muy fatigada.

“"Lo que más me ha costado ha sido la recuperación y el descanso. Dormir es esencial y no te das cuenta de ello hasta que no duermes"“