El turismo regional salva la Semana Santa

Tras varios meses de caídas, de hasta el 70 por ciento en las pernoctaciones, los hoteles abiertos prevén una buena Semana Santa. En ésta ocasión será sólo con el turismo regional. La hostelería espera también mejorar su situación y que no haya más restricciones. La Comunidad lanza un plan para subvencionar hasta el 50% del alojamiento a los turistas en hoteles, casas rurales y apartamentos.

“Moviéndonos con los murcianos, las ocupaciones van bastante bien“



Al 20% del total de la hostelería, que ha seguido abierta en la costa, le ha ido muy bien en el Puente de San José. Entre un 80% y un 100% de ocupación, y eso que sólo están funcionando con el turismo regional. Esperan que continue esa tendencia en una Semana Santa sin procesiones, donde se abre la temporada de ocio al aire libre, con turismo natural, tanto de interior como de costa. "De momento, moviéndonos con los murcianos, las ocupaciones van bastante bien" asegura Soledad Díaz, presidenta de la asociación de Hoteles de Costa (HOSTECAR), que según su percepción, nota que "la gente necesita salir de sus casas y desconectar". De los grandes hoteles sólo continua abierto el Thalassia hasta que el resto pueda abrir en verano.

“Los turistas consumen en hostelería pero también consumen otros productos, dinamizando así toda la economía de la comarca“

La presidenta de la COEC, Ana Correa apunta que con la apertura del turismo se busca dinamizar no sólo la hostelería sino también el comercio: "Los turistas consumen en hostelería pero también consumen otros productos, dinamizando así toda la economía de la comarca". Los apartamentos para estas vacaciones están cerca de la ocupación plena. El sector hostelero entrenado en la prevención espera que no aumenten las restricciones. Dionisio García, Gerente de la Estación náutica del Mar Menor - Cabo de Palos anima a los turistas regionales a acercarse a las costas murcianas: "No hay mejor plan que disfrutar de nuestras playas haciendo una ruta en kayak, bucear en reservas marinas o hacer un bautizo de buceo"

Subvenciones en las pernoctaciones La consejería de Turismo busca reactivar el turismo dentro de nuestras fronteras con descuentos de hasta el 50% en las tarifas de hoteles, apartamentos turísticos o casas rurales. En total, se destinarán unos 340.000 euros en una primera fase. La campaña se llama "Cambio de aires" y se prevé que haya una segunda fase a nivel nacinal cuando ya no haya restricciones perimetrales. Con esta inciativa se promocionará tanto el turismo rural como el de costa.