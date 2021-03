O retrato da escritora canadense Laurie Denet colle forma na Porta do Camiño, entrada a Compostela. Percorreu a ruta xacobea desde Francia en 1986, namorouse do Camiño e agora vive no Cebreiro, onde creou o primeiro ‘xardín tranquilo’ de España, un espazo privado aberto a calquera persoa para a meditación.

“O Camiño foi unha experiencia que me cambiou en moitas cousas“

É a protagonista do último dos sete murais que conforman a exposición ‘As estrelas do Camiño’. Recoñece que para ela “o Camiño foi unha experiencia que me cambiou en moitas cousas”.



Spray en man e desde o alto dun guindastre, o artista urbano ourensán Mon Devane define cada detalle do retrato de Laurie sobre unha lona de 25 metros de alto. Esta semana quedará rematado. Os outros seis murais xa locen nas seis etapas do Camiño francés en Galicia, convertido nunha enorme galería artística ao aire libre de 140 kilómetros de longo. “Fanche xirar a cabeza e esquecer os teus problemas durante un momento”, destaca Mon Devane. O artista cre tamén que estas obras xa cumpren unha función de indicación no Camiño, porque mentres traballaba nalgúna delas “algún peregrino dixo que viña seguindo os murais. Creo que os animaba, este mural é a referencia de xa estaban conquistando outra etapa".