Finlandia ha decidido suspender durante una semana su programa de vacunación contra la COVID-19 con la vacuna de AstraZeneca tras detectar dos casos poco comunes de trombosis, según han informado este viernes las autoridades sanitarias del país nórdico. Mientras, varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania e Italia, han sido los primeros en reanudar su inoculación tras el aval de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

El Centro Finlandés de Seguridad y Desarrollo Farmacéutico (Fimea) ha comunicado que dos pacientes finlandeses sufrieron sendas trombosis venosas cerebrales entre cuatro y diez días después de haberles sido administrada la vacuna de AstraZeneca. Debido a ello, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia (THL) ha decidido dejar de suministrarla de forma preventiva, al menos hasta que se disponga de más información y se pueda evaluar la existencia de una posible relación causal entre el medicamento y las trombosis.

Los responsables del THL analizarán ambos casos durante la próxima semana y, de no encontrar indicios de causalidad, retomarán la vacunación con la fórmula de AstraZeneca a partir del lunes 29 de marzo. Según la médico jefe del THL, Hanna Nohynek, se sospecha que el grupo con más riesgo de sufrir este tipo de efectos secundarios es el formado por mujeres de entre 20 y 50 años.

Al parecer, el riesgo de episodios de coagulación de la sangre aumenta, por ejemplo, por el uso de píldoras anticonceptivas o trastornos del metabolismo de los lípidos, aunque aún no se comprende el vínculo entre la vacuna y estas reacciones cerebrovasculares.

La decisión de Finlandia llega cuando varios países europeos han optado por retomarla tras pronunciarse a su favor tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la EMA. Ésta última ha defendido que el fármaco es seguro y eficaz, aunque ha admitido que no ha podido descartar su relación con algunos casos, muy poco comunes, de coagulación sanguínea asociada con trombocitopenia.

Desde la OMS, el Comité Asesor en Seguridad de Vacunas ha declarado que la vacuna de AstraZeneca "sigue teniendo un gran potencial" para reducir las infecciones y muertes por COVID-19, y ha afirmado que los beneficios que produce superan con creces los riesgos.

La agencia sanitaria francesa pide no administrarla a menores de 55 años

Las autoridades francesas han reanudado también este viernes el uso de la vacuna de AstraZeneca. El propio primer ministro francés, Jean Castex, ha sido inoculado con ella con el objetivo de reforzar la confianza en ese producto. Ha recibido la vacuna ante las cámaras en el Hospital Militar Begin (París), de manos de una enfermera a la que ha felicitado: "No he sentido absolutamente nada", a dicho.

Castex, de 55 años, dijo el pasado martes que, si la EMA daba su visto bueno a la reanudación, se vacunaría con ella "para mostrar a nuestros conciudadanos que la vacuna es nuestra puerta de salida" de la pandemia, según declaró en una entrevista televisiva. Sin embargo, los franceses se han mostrado recelosos sobre esta vacuna del laboratorio anglo-sueco.

Un 56 % de los franceses no quieren inmunizarse con ella, de acuerdo con un sondeo publicado este viernes en Franceinfo y Le Figaro realizado el 18 y 19 de marzo por la casa Odoxa Backbone Consulting, que contó con una muestra de 1.005 franceses. Según la encuesta, los jóvenes de entre 25 y 34 años han resultado ser los más escépticos sobre AstraZeneca: un 71 % no quieren inyectarse la vacuna de ese laboratorio.

La Alta Autoridad de Sanidad (HAS) de Francia ha recomendado que, mientras se despejan las dudas sobre el riesgo de trombosis de AstraZeneca para las personas de menos de 55 años, se reserve esta vacuna solo a los que superan esa edad.

La HAS insiste en que se puede volver a administrar sin esperar más, ya que ha quedado demostrado con las personas que la han recibido que previene en un 94 % las hospitalizaciones por el coronavirus. No obstante, como la EMA ha identificado un posible mayor riesgo de trombo para las personas de menos de 55 años, prefiere darse tiempo y que no se inyecte en ese grupo en espera de datos complementarios.

A ese respecto, recuerda que en los dos próximos meses la inmensa mayoría del grupo prioritario para recibir vacunas serán los mayores de esa edad. Y a los menores de 55 años que figuren en los grupos prioritarios se les pueden administrar otras vacunas.