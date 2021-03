La rehabilitación, necesaria para más de 6 de cada 10 pacientes intubados por la Covid-19

También los especialistas constatan que es lenta la recuperación de nervios periféricos dañados. Antonio Pérez tienen 60 años. Sufrió también la Covid-19 en la primera ola. Estuvo mes y medio en la UCI y otro mes en planta. Le dieron el alta el 1 de Junio. Se considera deportista amateur aunque cuenta que lleva a sus espaldas 15 maratones. Hoy, también tras mucha rehabilitación, se ve recuperado de todo menos de dos dedos de su mano izquierdo. “El anular y el meñique, me fallan”.

“Yo perdí 25 kilos. Cuando me sacan de UCI a planta yo me veía ahí hecho un vegetal…no movía manos, no movía pies“