Apertura ata as nove e ampliación da cabida na hostalaría

Só os concellos de Vilardevós, Paradela e Maside pasarán a ponte de San Xosé con restricións máximas. Serán os únicos que manteñan limitacións de mobilidade, xa que entre o resto poderá haber desprazamentos, aínda que estean en distinto nivel de restricións. Tamén, agás neses tres, se amplía o horario da hostalaría ata as nove da noite. E nos concellos cunha incidencia inferior a 150 aumenta a cabida ao 75% nas terrazas e o 50% no interior. Neste nivel máis baixo das restricións estaría máis do 85% da poboación e todas as cidades, agás A Coruña.



Núñez Feijóo: “Será una ponte de San Xosé distinta á que nos gustaría. Non imos poder facer todo o que queriamos, pero seguro que imos facer moitísimas máis cousas das que fixemos na ponte de San Xosé do ano pasado. Sei que o día do pai é una data sinalada para as familias, pero o mellor regalo para celebrar o día do pai é celebralo o próximo 19 de marzo de 2022”.