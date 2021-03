El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha negado este lunes a su llegada a los juzgados haber cobrado 26.200 euros de la consultora Neurona, movimiento que según la Policía pudo justificar con una factura falsa, y ha lamentado que el magistrado no le haya requerido esa información hace seis meses.

Monedero, citado como investigado por el juez que analiza la gestión de Podemos por esa presunta factura falsa, ha asegurado a los medios a su llegada a los juzgados que está “tranquilo”, aunque ha lamentado que esta investigación se haya retrasado en el tiempo: “Me hubieran podido pedir las cosas hace seis meses, nos hubiéramos ahorrado este gasto", ha sostenido.

Se ha referido así a la apertura por parte del magistrado de una pieza separada que mantuvo secreta durante cinco meses, desde septiembre de 2020 hasta el pasado mes de febrero, y en la que se enmarca el informe policial que le señala como posible autor de una factura falsa para justificar que recibió 26.200 de la consultora Neurona, contratada para las elecciones de abril de 2019.

El juez acogió los argumentos de la UDEF señalando que "indiciariamente" también cabe concluir que el cofundador de Podemos "tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a esta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos".

Al ser preguntado directamente por si ha cobrado una comisión de Neurona, Monedero ha dicho a la prensa que no: "Ya veréis luego como no", y les ha emplazado a su salida. Monedero ha entrado a los juzgados de Plaza de Castilla por la puerta principal, después de que la jueza decana no aceptase su petición de acceder por un lugar alternativo para "no poner en peligro" su "integridad personal" por razones de seguridad y por las restricciones aplicadas por la pandemia.

Antes de Juan Carlos Monedero ha accedido a los juzgados Eric Alfredo Guerrero Márquez, apodado "el colibrí" para declarar como testigo. Se trata de la persona que redactó el contrato entre Neurona y la coalición Unidas Podemos para las elecciones de abril de 2019.

También está previsto que declare este viernes como testigo José Miguel Almazán, representante legal de la empresa Yugen Media SL, que suscribió con Podemos un contrato de prestación de servicios en febrero de 2019.