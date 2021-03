COVID-19 España: 12 de marzo: Sanidad notifica 173 muertes y 5.348 contagios y la incidencia baja a 130 casos

Canadá recibirá semanalmente un millón de dosis de la vacuna de Pfizer. Entre el 22 de marzo y el 10 de mayo, Canadá recibirá a la semana un millón de dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer, según ha anunciado este viernes el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en su cuenta oficial de Twitter, lo que permitirá acelerar el ritmo de vacunación de la población canadiense.

Trudeau ha sido criticado por la lentitud con la que las autoridades canadienses están procediendo a la inmunización de la población del país. A fecha de hoy, Canadá ocupa el puesto número 55 del ránking mundial por población vacunada contra la pandemia. Según los últimos datos, un 5,81 % de los casi 38 millones de canadienses han recibido al menos una dosis de las vacunas contra la COVID-19 a pesar de que Canadá es el país del mundo que más dosis ha comprado por habitante.

“Update on delivery schedules from Pfizer: We’ll now get at least 1 million doses of their COVID-19 vaccine each week from March 22nd to May 10th. We’ve shared these details with the provinces and territories so they can keep planning for mass vaccinations.“