La situació de les malalties minoritàries s'agreuja durant la pandèmia

Al voltant de tres milions de persones en Espanya pateixen una malaltia minoritària i la situació sanitària ha afectat a este col·lectiu. Les persones que les sofreixen es troben, asseguren, amb més problemes que abans de la pandèmia: no poden portar a terme els seus tractaments, es troben més desateses, i trobar un diagnòstic és més costós.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) un 7% de la població mundial es troba afectada per aquestes. Tanmateix, les farmacèutiques estableixen un límit. Així ho explica Carmen Espinós, doctora cap de la Unitat de Genètica o Genòmica de Malalties Neuromusculars i Neurodegeneratives en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de València “Les empreses farmacèutiques estableixen que davall de la xifra de 5 cada 10.000 persones afectades no els interessa comerciar medicaments”.

Malalties amb tractaments pal·liatius però no curatius

Si més no, la majoria de malalties minoritàries no tenen cap tractament curatiu sinó que els malalts sols poden fer ús de tractaments pal·liatius, és a dir, que ajuden però no curen. Aquests tractaments, afirma Espinós, s’han vist cancel·lats amb la pandèmia. “Parlem dels únics tractaments que tenen i ara no poden realitzar-los”. Per exemple, cursos de natació, de rehabilitació o quiromassatges.

“Entre 5 i 10 anys és el que tarda un pacient a trobar un diagnòstic precís“

Máximo Ibo Galindo és doctor del CIPF de València, estudia la malaltia de Dravet, un tipus d’epilèpsia infantil severa. Aquesta, com moltes altres també minoritàries, no té curació. Regina Rodrigo també és doctora del CIPF de València i investigadora de la Retinosis Pigmentària, una malaltia minoritària conseqüència de la qual és la degeneració de la visió, observa que els malalts tenen un diagnòstic que s’ha ajornat molt més que els processos de recerca d’abans de la crisi sanitària.