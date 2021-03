La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha defendido este lunes que el retraso en la 'ley trans' que prepara el Gobierno se debe a la complejidad de la norma y no a enfrentamientos con la ministra de Igualdad, Irene Montero.

“Ni ella ni yo va a ceder, vamos a trabajar juntas. Estamos discutiendo los contenidos internos”, ha asegurado en una entrevista en La Hora de la 1, en la que también ha recordado que la puesta en marcha de esta ley está en el acuerdo de Gobierno y se llevará a cabo, pero su contenido "no es fácil ni baladí". "Eso tiene dificultad y requiere tiempo, pero ya está", ha recalcado.

La vicepresidenta ha reconocido que ambas formaciones tienen "matices que ajustar", entre otras razones, porque el PSOE tiene 120 escaños y sus miembros se sienten "muy responsables de interpretar a nuestro país con un asunto tan importante y tan delicado como este". Por este motivo, ha dicho que no comparte "las prisas" y el no esperar "dos o tres semanas más para dejar las cosas bien hechas". Además, Calvo ha recalcado que "no quiere" que en unos años el Constitucional tumbe la ley -ya que ha dado por hecho que la derecha la recurrirá- y, estando en el Gobierno, "no haberlo evitado".

La 'ley trans' es uno de los principales puntos de desencuentro en el Ejecutivo de coalición, junto con la ley del 'solo sí es sí', y ninguna de las dos, que son claves para el Ministerio de Igualdad, han podido ser aprobadas aún. Precisamente este lunes en una entrevista en Las Mañanas de RNE, Irene Montero ha pedido a los socialistas que "desbloqueen ya" la normativa para que se pueda empezar a tramitar, y tener así "un debate público" con el que "escuchar a todo el mundo".

18.20 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Irene Montero, ministra de Igualdad: "Tengo que acatar las prohibiciones, pero empatizo y entiendo al movimiento feminista" - escuchar ahora

Niega que el feminismo esté dividido Coincidiendo con el Día de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, la vicepresidenta ha negado que el feminismo esté dividido, tal como intentan evidenciar algunos colectivos. Lo que existe, ha dicho, son opiniones sobre este tema, pero no división ya que las feministas tienen claro "cuál es su agenda". Entre otras medidas, "acortar brechas, más participación, impedir los vientres de alquiler...", ha señalado. "Hay una parte del ruido en torno a esto que tiene que ver con el machismo general en el que participamos todos", ha añadido antes de alertar de los mensajes de la ultraderecha de que no hacen falta políticas de igualdad. El Constitucional mantiene la prohibición de las manifestaciones del 8M en Madrid Calvo ha considerado una irresponsabilidad que cientos de aficionados del Atlético de Madrid, sin guardar las medidas de seguridad contra el coronavirus, recibieran a su equipo este domingo ante el partido contra el Real Madrid. Pero ha rechazado establecer comparaciones entre ese hecho, que ha calificado de espontáneo, y las manifestaciones prohibidas por el 8M en Madrid, una decisión que ha justificado por la situación de la pandemia en esta comunidad.