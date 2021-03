“Hemos llegado… Hemos llegado a Marte”, narraba en español y emocionada Diana Trujillo, por primera vez en la historia, un aterrizaje planetario. Más de un millón y medio de personas siguieron su retransmisión, minuto a minuto, a través del canal de la NASA. “Nunca había imaginado esta repercusión. Hay mucha gente que quiere ver esto y es fabuloso porque así podemos demostrarle a la NASA que tenemos que seguir haciéndolo en español”, afirma la ingeniera aeroespacial desde su casa en California.

Su empeño en contar el amartizaje en su lengua materna podemos entenderlo haciendo un flashback en la vida de esta colombiana. Diana se mudó a EE. UU. con diecisiete años, lo hizo con trescientos dólares en el bolsillo y sin hablar inglés, pero ninguna barrera fue tan grande como para impedirle perseguir su sueño.

“Cuando me matriculé en ingeniería aeroespacial, en la fila no había ninguna mujer y tampoco ningún latino con el que pudiera hablar español. Me senté y vi una revista donde aparecían todas las mujeres de la NASA y también los ingenieros de origen extranjero. Aunque todas las señales parecían decirme lo contrario, esa revista me animó a seguir adelante”, confiesa Diana, quien por cierto todavía conserva la publicación.

01.10 min Diana Trujillo, directora de vuelo del Perseverance, primera mujer latinoaméricana que logra llegar tan lejos en una misión espacial

Pero Diana Trujillo no solo pasará a la historia por su papel de intérprete en una retransmisión de la agencia norteamericana. Ella es directora de vuelo de Perseverance y nos revela la misión del robot en el planeta rojo; una de ellas, afirma en broma, salvar al actor Matt Damon.

Diana se da cuenta de que hemos estado curioseando sus redes sociales donde ha escrito un mensaje tranquilizador a Damon asegurándole que van a rescatarle. “Me da mucha risa que me preguntes eso porque viendo anoche la película (The Martian) con todas esas cosas que Matt Damon tiene que hacer… y me gusta mucho porque esta misión va a llevar instrumentos que van a crear oxígeno por primera vez en la superficie de Marte", explica.

"Pero el objetivo de Perseverance es contestar a la pregunta que todos nos hacemos: si hubo la posibilidad de vida en el pasado. Yo no sé si hay vida inteligente, pero pienso que debe haberla porque son muchos planetas alrededor de las estrellas como para creer que no hay nada”, asegura la ingeniera aeroespacial.

Diana Trujillo y su equipo llevan días trabajando en turnos de 24 horas para comprobar que el robot funciona perfectamente. La operación durará dos años y durante este tiempo Perseverance tendrá que tomar muestras del suelo del planeta rojo. Cuando finalice la recogida habrá una futura misión que se encargará de ir a buscar las pruebas para traerlas a la Tierra.

Todo este trabajo que ha tenido ya sus logros ha hecho que esta mujer de 41 años se haya convertido en una heroína latina. Las búsquedas de Diana Trujillo en las redes aumentaron un 2500% durante la emisión del amartizaje. Aunque ella tiene la mente en el espacio, sus pies siguen pisando firmemente la tierra “intento que todo eso no me afecte y trato de seguir siendo humilde”.

Persevarance no ha sido solo un nombre elegido al azar, es el resultado de un esfuerzo personal y colectivo que también ha tenido sus fracasos, pero le preguntamos a Diana si los ha superado gracias a la perseverancia. La respuesta nos entusiasma: “(risas)…soy más bien terquita… (risas)”.

