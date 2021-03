COVID-19 en España | 5 de marzo: España se sitúa en riesgo medio tras bajar la incidencia de 150 casos

10:48

Comunidad de Madrid: Zapatero considera "interesante" la propuesta del vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de permitir la movilidad a los vacunados, y se compromete a estudiarlo para aportar el próximo viernes "recomendaciones" sobre "qué se puede hacer y qué no con los ciudadanos que se van vacunando". Con todo, matiza que "con un porcentaje de inmunización como el que tenemos ahora mismo en España, no amerita hacer recomendaciones para un porcentaje tan pequeño de la población (...) No encaja".