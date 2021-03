Los ríos cántabros acusan los efectos de los incendios

Los agentes del medio rural sofocan el fuego y el viento del sur lo aviva. Así, año tras año, y especialmente este. Una tarea agotadora que han tenido que soportar las cuadrillas forestales con horas y horas de trabajo para sofocar más de 100 incendios en Cantabria, la mayor parte de ellos en Cabuérniga, una comarca especialmente castigada por los efectos de las llamas, que han estado a punto de lamer las casas en Selores o Renedo, de llevarse por delante una estabulación en Viaña o incluso de llegar a Carmona, un pueblo declarado conjunto histórico: “En 2019 fue peor, porque el viento estuvo soplando más días, casi dos semanas, y ya parecía que no quedaba monte por arder”, recuerda Mari, una vecina de Valle,” pero el fin de semana casi no se podía respirar y el humo no dejaba ver ni la carretera”.



Este año han sido menos días, sí, pero las lluvias que han colaborado a extinguir los incendios se han convertido involuntariamente en responsables de que los residuos de las zonas quemadas se deslicen al río. Y ese es uno de los efectos más nocivos de los fuegos. Según responsables de la Dirección del Medio Rural, “salmones y truchas están ahora en plena freza, tanto en el Saja como en el resto de los ríos cántabros. Los peces depositan las huevas en espacios aislados para que estén protegidas y cuando llegan los sedimentos de cenizas mezcladas con la lluvia a los cauces agotan el oxígeno del agua y provocan anoxia a las huevas, asfixiándolas”.