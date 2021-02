El parón que sufrió la actividad educativa presencial el pasado año y el aumento de la tasa de paro juvenil como consecuencia de la pandemia han instalado a numerosos jóvenes en una situación de estancamiento indefinido. No estudian ni trabajan, y tampoco saben con exactitud cuándo podrán retomar una o ambas actividades.

Un informe publicado esta semana por el Ministerio de Educación señala que el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años que se encuentran en esta situación de inactividad subió al 17,3 % en 2020, 2,4 puntos más que el año anterior, rompiendo así la tendencia a la baja iniciada en 2013 cuando esta tasa alcanzó su valor máximo (22,5 %).

Jóvenes que se quedaron a las puertas del mercado laboral

Guillén, un joven zaragozano de 21 años, se encuentra ahora en ese estado de parálisis impuesta e indeseada. Estaba a punto de culminar un grado superior de Realización de Proyectos Audiovisuales en su ciudad cuando irrumpió la COVID-19 y vio desvanecerse, de pronto, todos sus planes.

“Solo me quedaban las prácticas, que eran mi principal objetivo. Las tenía precisamente en marzo, pero nos confinaron y nos dijeron que no podíamos hacerlas. Tenía incluso una empresa ya seleccionada a la que ir y eso era lo que me iba a valer para conocer el sector y empezar el recorrido laboral”, explica el joven en una conversación con RTVE.es.

Guillén, durante una práctica que realizó cuando cursaba el grado superior.

Al verse en casa y confinado decidió tomarse una especie de “año sabático” para pensar qué camino tomar cuando la situación mejorara. Mientras tanto, dice, estuvo ayudando en casa y buscando –sin éxito-- un trabajo que le permitiera poder matricularse más adelante en alguna escuela de cine.

“Yo quiero trabajar y quiero seguir estudiando, pero para estudiar necesito dinero y para conseguir dinero necesito trabajar”, aclara el joven, que ahora está preparando la solicitud de algunas becas que podrían ayudarle, dice, a seguir formándose.

Guillén está muy lejos de encajar en el concepto de los llamados “ninis” y asegura que verse atrapado de este modo por los efectos de la crisis sanitaria y económica le hizo ver "todo muy negro” durante bastantes meses.

“Durante el confinamiento tuve algún episodio de ansiedad porque decía, ‘vale, el camino está aquí y es el mismo para todo el mundo’, pero es que al terminar el grado superior te ves en el momento crítico en el que tienes que tomar una decisión y no sabes adónde ir ni cómo entrar en el mundo laboral. Me he sentido completamente frustrado”, reconoce Guillén.