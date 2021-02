Â¿QuÃ© pasa si no puedo acudir a mi cita de vacunaciÃ³n?

Puede pasar que entre las personas que están citadas para vacunarse, algunas no puedan acudir por algún imprevisto, como, por ejemplo, que estén en cuarentena. Si eso ocurre, no hay que temer, porque va a tener otra oportunidad para que se la pongan.

Cada comunidad autónoma cuenta con uno o varios Centros de Vacunación Internacional o centros especializado en vacunas. Si eres uno de los casos que no ha podido acudir a vacunarse por algún imprevisto deberás ponerte en contacto con ellos y serán los encargados de llevar a cabo la vacunación o derivarte a algún centro para que se inicie el proceso.

En el caso de que te den una cita y con anterioridad sepas que no puedes acudir, tendrás que avisarlo y el centro que te haya atendido te dará una nueva fecha.

En el centro de vacunación internacional de la CAM recogen a los que han quedado rezagados

¿Qué sucede cuándo no hemos podido acudir a la citación que teníamos para recibir la vacuna? En ‘La Hora de la 1’ hemos ido a comprobarlo a un Centro de Vacunación Internacional de la Comunidad de Madrid.

María Jesús es una de las afectadas, es trabajadora en una residencia y no pudo acudir a su cita para vacunarse porque estaba con ‘corticoides’: “Me quedé descolgada porqué vacunaron a todo el personal, yo estaba con corticoides y tuve que esperarme. […] Me vacuné con retraso y ahora para la segunda dosis me dijeron que tenía que venir aquí al centro de vacunación”, asegura.

Fernando Pecharromán, trabajador sociosanitario, es otro de los ejemplos, en su caso fue contacto directo con un positivo y por ello, el día que le tocaba vacunarse estaba aislado y cumpliendo las medidas de seguridad. A los 14 días acudió a trabajar y le dieron cita para ponerse la vacuna.

En otra estancia del mismo centro el SUMMA también “están vacunando a otro perfil de candidatos”. Así lo afirma José Elvira, supervisor de Guardia del SUMMA 112. En este caso están atendiendo y vacunando a todos los profesionales sanitarios de todos los colegios biosanitarios. Es el caso de Elena, que pertenece al Colegio de Enfermería de Madrid (COEM), y ha hecho un llamamiento masivo para todas aquellas enfermeras que no están en primera línea “pero que son imprescindibles para recibir las primeras vacunas, como son las enfermeras escolares”, insiste. Ella ya ha recibido su primera dosis.