Coronavirus

Varias comunidades autónomas han aliviado las restricciones este fin de semana ante la caída de los contagios e ingresos en hospitales por COVID-19, pero mantienen medidas como los cierres perimetrales y el toque de queda a la espera de la evolución de la pandemia en el resto de territorios.



Este es el caso de Castilla-La Mancha que ha anunciado que todos sus municipios abandonarán las medidas reforzadas, y bajarán a nivel 2 de alerta salvo once localidades, aunque mantendrá el confinamiento autonómico. "El virus sigue con nosotros y la movilidad es lo más importante. Por eso, aunque relajemos medidas en el interior de nuestra región, hay que mantener muy bien calculadas las salidas y entradas del territorio", ha argumentado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que apunta a que hay comunidades que no han bajado su incidencia acumulada.



Castilla y León es otra de las regiones que no levantará aún el cierre autonómico, pero sí que permite desde el sábado la movilidad entre sus nueve provincias. Desde la Generalitat Valenciana, su presidente Ximo Puig, también ha optado por seguir esta estrategia a largo plazo y ha propuesto un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno para limitar la movilidad entre territorios de cara a Semana Santa. En estos momentos solo cuatro comunidades mantienen abierto su perímetro: Comunidad de Madrid, Extremadura y los archipiélagos balear y canario.

Bajan los contagios y la presión hospitalaria El alivio de restricciones se debe a la mejora en los datos. El Ministerio de Sanidad registró el viernes una caída de la incidencia hasta los 294,72 casos por cada 100.000 habitantes, una tendencia a la baja que ha continuado este fin de semana. Entre las comunidades que han actualizado datos destaca Andalucía, que ha anunciado 1.634 y 1.220 nuevos contagios el sábado y el domingo respectivamente, frente a los 2.293 del viernes. Disminuye también la presión asistencial y ya hay menos hospitalizados que en el pico de marzo, con algo más de 2.300 personas ingresadas en los hospitales. Castilla y León, Navarra y Baleares también registran descensos en sus datos de coronavirus. La comunidad castellanoleonesa ha contabilizado 369 nuevos positivos el sábado, 37 menos que el viernes, mientras que Navarra ha notificado 57 contagios. La Conselleria de Salud de Baleares, con 135 contagios nuevos en todo el fin de semana, no ha anotado ningún fallecimiento durante dos jornadas seguidas. Cataluña, por el contrario, sigue superando este domingo el millar de contagiados diarios, pero desciende hasta los 1.416 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Además, los ingresados en hospitales se encuentran por primera vez en las últimas semanas por debajo de los 600 pacientes. Galicia desciende hasta los 289 nuevos casos, después de un ligero repunte el sábado, mientras que Extremadura pasa de los 66 contagios a 35 este domingo. Por otra parte, hay cinco fallecidos en total durante el fin de semana, según los datos del gobierno regional. Melilla, en cambio, aumenta en tres personas los ingresados en hospitales este domingo. En cuanto a Madrid, la comunidad descendió el sábado hasta los 1.802 casos en las últimas 24 horas, pero continúa manteniendo la incidencia más alta de España, ya que supera los 400 casos por cada 100 mil habitantes. La Comunidad Valenciana rebajó ese mismo día el número de ingresados en cuidados intensivos a 390, que han disminuido nuevamente este domingo hasta los 374.