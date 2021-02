5 canciones que vuelven a tener éxito gracias a los retos de TikTok

Tiktok se ha convertido en la app más descargada en el último año. El confinamiento sirvió para captar nuevos usuarios que buscaban formas entretenidas de pasar largas horas en casa. Fue entonces cuando todo el mundo se apuntaba a seguir los retos y tendencias que se hacían en la red. Ya sea solo, con amigos o en familia, en esta red social todos tienen su espacio.

Además, Tiktok es probablemente la red social que mejor aprovecha la música para crear contenido. Esto ha hecho que muchas canciones vuelvan a las listas de reproducción de mucha gente y que otras, desconocidas hasta ese momento, se hayan vuelto populares. Si todavía piensas que Tiktok solo se usa para hacer bailes, sigue leyendo porque te hablamos de 5 canciones que han sido reutilizadas y que se han hecho virales.

1. 'M to the B'

No, no solo se baila. En Tiktok se valora mucho la originalidad y si va acompañada de música, mejor. Bella Poarch, una filipina residente en Hawaii, es una de las tiktokers más grandes con 56,5 millones de seguidores gracias a sus vídeos de lip synk. En concreto, se hizo famosa con la canción de ‘M to the B’ por sus característicos gestos que numerosos usuarios han intentado replicar.



La canción original pertenece a Millie B, una artista británica de grime (género musical de electrónica y rap) y, aunque ya era un tema conocido en Reino Unido, ahora lo es a nivel mundial. Salió en diciembre de 2016 y era parte de un ‘beef’ a la rapera Sophie Aspin, que respondió a Millie B con otro tema, pero no se hizo tan viral. Actualmente, Millie B, de 20 años, ya no se dedica a la música y mantiene su vida en privado. Aspin, que ahora tiene 18 años, sigue intentando encontrar su hueco en el panorama musical, pero con otro género, y acumula más de un millón de seguidores en Tiktok. Aunque muchos aún le recuerdan el ‘M to the B’ que le dedicó Millie B, Aspin ha asegurado en un documental de Channel 4 avergonzarse de esos vídeos en los que se insultaban la una a la otra con sus letras.

2. ‘Mr Snow Miser vs Mr Heat Miser’

El mundo del maquillaje también ha sabido adaptarse a esta red social y con música y transiciones se crea un contenido original, artístico y muy llamativo. Estas navidades pudimos verlo con el reto ‘Mr Snow Miser vs Mr Heat Miser’, que consiste en mostrar el contraste entre el frío y el calor maquillando la mitad de tu cara con cada uno de estos estilos.

La canción original pertenece a Maury Laws y Jules Bass y en realidad son dos canciones de la película animada con stop-motion ‘The Year Without a Santa Claus’ de 1974. Se trata de un especial en el que Dick Shawn interpreta a Snow Miser y George S. Irving a su hermano Heat Miser. La película se basa en el libro homónimo de 1956 escrito por Phyllis McGinley y gira en torno a las discusiones de estos dos hermanos que controlan la nieve y el calor y cómo con su ayuda se puede salvar una navidad sin Santa Claus.

Mr. Snow Miser y Mr. Heat Miser son la inspiración de un reto de maquillaje de TikTok. THE YEAR WITHOUT SANTA CLAUS

3. 'Wipe it down'

Otro challenge de Tiktok muy conocido es el del espejo. Seguro que has visto numerosas versiones del vídeo en el que alguien limpia un espejo y al pasar el paño aparece cambiado. De hecho, este reto acumula ya 3,4 millones de vídeos y se han sumado a hacerlo famosos como Will Smith o Jason Derulo.

La canción que se usa es ‘Wipe it down’ de Kenneth Coby, que ya había escrito temas de éxito para otros cantantes como Justin Bieber, pero no conseguía tener éxito por su cuenta. En 2017 incluso se planteó dejar la música después de que uno de los shows fuese mal. Pero en 2020 su suerte cambió gracias a TikTok con el lanzamiento de su primer single bajo el nombre de BMW Kenny. Durante años las discográficas lo ignoraron y ahora, tras el enorme éxito de ‘Wipe it down’, todas buscan firmar un contrato con él. Otra prueba de lo impredecible que es reconocer al siguiente gran artista que liderará las listas de música, conseguirá ser un ‘best-seller’ o llenará las exposiciones de un museo.

4. 'Remember'

Si hay algo que es un clásico no solo en Tiktok, sino en todo Internet y la televisión son los vídeos de caídas. No podemos evitar reírnos, aunque no debamos, y la forma en la que han llegado a la red social china los hace aún más viralizables. En este sentido, se ha creado un trend en el que se utiliza el trozo en el que dicen “oh no” en la canción ‘Remember (Walking in the sand)’ para enseñar que algo malo va a pasar, por lo general que alguien se va a caer o va a recibir un golpe.

La canción que se usa en TikTok es una versión del tema de The Shangri-Las realizado por Capone en 2005 al que llamó ‘Oh no’. La canción The Shangri-Las, formado por dos pares de hermanas, fue un éxito de los 60 y llegó a formar parte de la BSO de la película de Scorsese ‘Goodfellas’. Además, la revista ‘Rolling Stone’ la incluyó en la lista de las 500 mejores canciones de la historia.

Las Shangri-Las triunfaron en la música en los años 60 y su tema 'Remember' vuelve a hacerse viral gracias a un 'trend' de TikTok. MICHAEL OCHS ARCHIVES / GETTY IMAGES

Aunque actualmente se utiliza esta canción en un formato de comedia, en realidad la letra habla de que una chica abandona a su pareja porque ha encontrado a alguien nuevo y en la canción recuerda algunos momentos vividos.

5. 'Jenny'

Los retos de Tiktok no solo sirven para divertirse o simplemente matar el tiempo. Algunos buscan servir de excusa para envalentonarnos a hacer algo que no haríamos de otro modo. Por ejemplo, declararte a la persona que te gusta. Si no sabes cómo dar el paso, en TikTok ya han inventado el challenge perfecto para ti.



La canción que utilizan se llama ‘Jenny’, de Studio Killers, y fue lanzada en 2013. El tema habla de dos mujeres, una de ellas tiene novio y la otra está enamorada de su amiga. En efecto, es una canción que habla sobresalir de la ‘friendzone’ y es lo que hizo que mucha gente se sintiese identificada con el relato. A finales del 2020, un usuario inició este reto conocido como #RuinOurFriendship y la canción ya cuenta con más de 700.000vídeos en TikTok. Otro tema muy utilizado con el mismo fin es el primer single de Børns, ‘Electric Love’, de 2014. Pero si decides seguir el challenge ten en cuenta que no siempre sale como uno espera.

Lo más importante es fijarse en qué dice la letra de una canción para que coincida con lo que muestres en tu vídeo. Así que la próxima vez que escuches música, presta atención y quizás puedas crear una nueva tendencia.