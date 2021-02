La incertidumbre económica y sanitaria amenaza el precio de la vivienda en España

El mercado inmobiliario español encara 2021 con la esperanza de desdibujar el paisaje de inseguridad que deja la crisis sanitaria. Los pronósticos sobre la evolución de precios en este nuevo curso son aún más complicados que otros años, aseguran los expertos, tras un 2020 marcado por el descenso de operaciones en compraventa. Nada resuelve el ligero ascenso de casi el 2 % en este tipo de ejecuciones registrado en noviembre, según datos del INE. Un cambio de tendencia en el que recupera fuerza el papel de la vivienda usada.

“Durante los últimos meses han aparecido en el mercado viviendas provenientes de herencias o de propietarios que, por la coyuntura económica, necesitan liquidez inmediata. Estos propietarios están más dispuestos a negociar y a llegar a acuerdos beneficiosos para el comprador”, destacan para RTVE.es desde el portal inmobiliario Idealista. Contracción en los precios que, sin embargo, no vaticina grandes sacudidas en un mercado que ya venía registrando ciertas caídas.

"Después de casi cuatro años de subidas ininterrumpidas del precio, en diciembre de 2019 el precio bajó un -1,3 % respecto a 2018, marcando así el inicio de los descensos que hemos ido viendo. De hecho, las caídas del precio del 2020, entre un -2 % y un -2,4 %, ya eran las esperadas y no hemos visto grandes descensos", asevera la portavoz de Fotocasa, Anaïs López.

Posponer la compra, retrasar la venta: las dos caras de la moneda

Compradores y vendedores, habitualmente actores antagónicos en el ecosistema inmobiliario, han puesto en marcha un mismo modus operandi: no enseñar sus cartas y aguantar la jugada. "Llevo mirando de forma activa desde agosto, pero todavía no he visto una bajada considerable. De momento me lo tomo como una búsqueda relajada a la espera del momento adecuado", dice Jesús, un joven de 32 años que tras una década de alquiler y movido por los cantos de sirena de potentes bajadas, ha decidido dar el salto a la caza del piso en propiedad.

“"La capacidad del vendedor de aguantar y bajar el precio puede ser superior a dos años"“

01.26 min En busca de pisos a buen precio: el valor de la vivienda crece un 2,1 %, su menor subida desde 2015

Y mientras unos esperan a que el precio baje y retrasan su decisión de compra, los otros confían en que la crisis sea algo eventual y no repercuta en el valor final del inmueble.

"Cuando se producen estas situaciones en las que disminuye la demanda, pero no hay una sobreoferta, como es el caso, la capacidad del vendedor de aguantar y bajar el precio puede ser superior a dos años", afirma el portavoz del Colegio de Registradores, José Miguel Tabarés.

La evolución de la pandemia marcará, insiste Tabarés, el devenir del sector, aunque un hipotético confinamiento breve no tiene por qué suponer un necesario derrumbe en las operaciones. "Si el virus remite podemos volver a la normalidad, si tenemos que volver a una situación de encierro dependerá de la duración, al final la compra de vivienda no es una decisión inmediata y requiere cierto análisis", afirma el portavoz.