Europa vuelve poco a poco a las medidas más restrictivas frente a la COVID-19 a las puertas de la Navidad con el objetivo de intentar evitar una tercera ola a principios de año y a la espera de las vacunas, que marcarán el inicio del final de la pandemia, pero que no acabarán a corto plazo con las mascarillas o el distanciamiento social.

Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Italia, España y varios países del este de Europa registran un aumento de los contagios. Reino Unido ha vuelto al confinamiento en Londres y el sureste de Inglaterra tras detectar una "nueva variante" de la COVID-19 que se propaga con "mayor facilidad".

En España, aunque en un principio está prevista una relajación de las restricciones de cara a la Navidad para permitir encuentros de familiares y de "allegados", comunidades como Aragón, Baleares o Madrid ya han dado marcha atrás en algunos de sus planes debido al aumento de contagio en los últimos días.

Las reuniones seguirán limitadas a cinco personas de dos domicilios (sin contar los menores de 14 años), aunque podrán ampliarse a cuatro más entre el 24 y 26 de diciembre (aunque no en Nochevieja, Año nuevo y Reyes).

Alemania vuelve a partir de este miércoles 16 de diciembre y hasta el 10 de enero a un "confinamiento duro" con comercios no esenciales y colegios cerrados para intentar frenar el aumento de casos y fallecidos , con récord desde el inicio de la pandemia. Alemania registró este viernes 33.777 nuevos contagios en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de víctimas mortales alcanzó los 813, una de las más elevadas.

Además, el gobierno autónomo de Irlanda del Norte ha anunciado un confinamiento de seis semanas a partir del próximo 26 de diciembre, mientras que Gales se ha cerrado a partir de este domingo. Escocia, por su parte, no autoriza los viajes hacia otras naciones británicas ni las reuniones de más de ocho personas. Hasta el momento se han identificado más de mil casos de una nueva variante de COVID-19, especialmente en el sur de Inglaterra, y las autoridades británicas ya lo han notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado la vuelta al confinamiento de Londres y el sureste de Inglaterra , en un intento por frenar el aumento de contagios atribuidos a una nueva variante del coronavirus que se transmite "con mayor facilidad". La medida que está prevista, en un principio para dos semanas, conllevará el cierre de los negocios no esenciales, los gimnasios, los cines y las peluquerías. Los pubs, restaurantes y museos ya permanecían cerrados desde el pasado fin de semana.

El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, declaró este lunes el cierre de guarderías, colegios e institutos, y de toda la actividad no esencial , lo que incluye comercios, gimnasios, prostíbulos y museos, hasta el 19 de enero , en el confinamientos más rígido aplicado en Países Bajos desde marzo tras dispararse los contagios a unos 10.000 casos por día. Los bares y restaurantes ya llevan dos meses cerrados .

La 'zona naranja' , en cambio, posibilita desplazamientos entre municipios con una población no superior a 5.000 habitantes y con una distancia no superior a 30 kilómetros . En este nivel, las tiendas minoristas pueden abrir, pero bares y restaurantes permanecerán cerrados .

Cuando Italia sea una 'zona roja' (el máximo nivel de riesgo de contagio), al confinamiento se suma el cierre de los negocios minoristas no esenciales y la clausura de bares y restaurantes. Tampoco está permitido salir de casa, excepto por motivos de salud, urgencia o desplazarse al puesto de trabajo. Sin embargo, como novedad, durante los días mencionados los italianos sí podrán salir de casa para visitar a familiares y amigos , aunque con restricciones.

El Gobierno italiano ha aprobado un confinamiento casi total en el país la mayor parte del periodo de las fiestas navideñas , según ha anunciado el primer ministro, Giuseppe Conte. "La situación sigue siendo difícil, también en toda Europa y el virus sigue circulando. Se deja doblegar pero no derrotar. Debemos intervenir y os aseguro que no es una decisión fácil. Por eso hemos adoptado un nuevo decreto equilibrado", ha dicho en rueda de prensa.

Bélgica

Bélgica, donde los contagios empiezan a repuntar tras semanas de descenso, no descarta endurecer sus restricciones ante las Navidades después de que países fronterizos como Alemania y Países Bajos hayan anunciado que cerrarán colegios y comercios para frenar el avance del coronavirus. "Si es necesario, no solo tendremos que hacer cumplir las medidas existentes de manera más estricta, sino también hacer cosas nuevas aquí y allá para que la gente siga las reglas básicas", ha señalado este martes en la emisora Radio 1 el ministro belga de Sanidad, Frank Vandenbroucke.

La media semanal de infecciones en Bélgica por Sars-Cov-2 muestra este martes un avance del 6 %, si bien aún no se ha traducido en un ascenso de las hospitalizaciones o los fallecimientos, parámetros que siguen cayendo. Bélgica sigue aplicando un toque de queda nocturno, restringe al mínimo los contactos sociales, mantiene cerrada la hostelería y el teletrabajo es obligatorio. No obstante, desde el pasado 1 de diciembre, y tras un mes sin actividad, se permitió que volvieran a abrir la mayoría de comercios no esenciales.