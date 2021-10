El Gobierno español ha pedido por carta a la Comisión Europea que incorpore la reducción del IVA en el precio de venta al público de las mascarillas en la directiva que está tramitando sobre productos sanitarios, entre ellos las pruebas PCR.



"Que aproveche ese vehículo para incorporar el IVA de mascarillas de venta al público", ha señalado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha explicado que, junto a esta petición, el Gobierno trabaja, dada la mayor competencia en el mercado, en la revisión del precio de venta de las mascarillas para hacerlas más asequibles por una vía o por otra.

03.31 min El Gobierno se compromete a bajar el IVA de las mascarillas si Europa lo permite

"Si podemos reducirlo lo vamos a reducir", ha reiterado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que también se ha vuelto a reclamar a Bruselas, ante la actitud de la oposición, que confirme que el reglamento actual no permite estas bajadas de IVA, "no porque el Gobierno de España tenga dudas, sino para acallar a los que no están diciendo la verdad respecto a este reglamento".



"La oposición del país niega que esto sea así", ha criticado la ministra, para indicar que es algo "que no ocurre en ningún otro" Estado miembro.

Una bajada de precio "no permitida" Montero ha explicado que el IVA a las mascarillas, y otros productos, que se adquieren por parte de los centros sanitarios, ya "está reducido" y que lo que no está permitido por parte de la normativa europea es la bajada del precio de las mascarillas en su venta al público.



A la espera de una respuesta de la Comisión Europea, la ministra ha indicado que, todo caso, la intención del equipo de Pedro Sánchez es, "en paralelo", buscar una bajada del precio de este producto "a partir de la revisión del precio máximo" que en abril estableció el Ministerio de Sanidad para las mascarillas, de 0,9 euros.

Vox exige mascarillas gratis mientras sean obligatorias Las declaraciones de la ministra María Jesús Montero coinciden con la petición del portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, de que las mascarillas higiénicas sean gratuitas para todos los españoles, no solo para los grupos más vulnerables, mientras sea obligatorio su uso.



En rueda de prensa ha indicado que sus grupos municipales y autonómicos ya han presentado iniciativas en este sentido, porque el Ejecutivo "si impone, debe proveer" y ha puesto el ejemplo de las vacunas obligatorias, que son gratuitas. A su juicio, este no es el momento de proponer la bajada del IVA de las mascarilla, dado que son obligatorias en todo el territorio, sino su gratuidad, y, "cuando su uso sea una recomendación, pediremos la bajada del IVA".