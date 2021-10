La cercanía del puente de Todos los Santos lleva a las comunidades autónomas a estudiar medias más restrictivas para evitar un aumento del riesgo de contagio de coronavirus. El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), ha asegurado que propondrá a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP) en el Consejo de Gobierno el cierre perimetral de la región ante el Puente de todos los Santos, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha considerado la posibilidad de un confinamiento tras reconocer que los datos "no son buenos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho, al ser preguntada en rueda de prensa por esta posibilidad, que tiene que hablar, sobre todo, con los presidentes de Castilla y León y de Castilla La Mancha y tomar una decisión entre este martes y el miércoles, aunque ha admitido que "tal y como está ahora mismo el virus en Madrid sí que podríamos seguir abiertos".

Madrid y Andalucía se sumarían así a otras cinco comunidades autónomas que ya han prohibido la entrada y salida de su territorio (Navarra, Aragón, La Rioja, el País Vasco y Asturias) después de que el Gobierno declarara este domingo el estado de alarma.

Andalucía también estudia un cierre perimetral

Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha reconocido que los datos en la región "no son buenos" y ha considerado que abocan a un cierre perimetral de Andalucía de cara al puente de noviembre.

00.35 min Moreno cree que los datos de contagios y hospitalizaciones abocan a un cierre perimetral de Andalucía

En declaraciones a la Cope, ha explicado que la decisión todavía no está tomada, pero que serán los expertos los que determinen si se ha de cerrar.

"Los datos no son buenos. No son datos que me animen a una situación optimista de mantener abierta Andalucía de cara al próximo puente, pero la decisión no está tomada. Las circunstancias, en términos de hospitalizaciones, son más complejas que hace nueve días", ha lamentado.