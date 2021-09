Trump canta victoria: "Ha sido un infierno, pero no hice nada mal"

El Partido Republicano ha conseguido contener a la mayoría de sus senadores para bloquear la declaración de nuevos testigos y la aportación de nuevas pruebas en el juicio político a Donald Trump. Una semana de intensa batalla política ha culminado este viernes en la deserción de dos republicanos, Mitt Romney y Susan Collins, favorables a escuchar al exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

Su apoyo no ha sido suficiente para convencer a los otros dos senadores que habían hecho pública su indecisión, Lisa Murwkoski y Lamar Alexander, a pesar de la oferta de los demócratas para prolongar el impeachment solo una semana más. El resultado final de la votación: 49 votos a favor y 51 en contra.

La absolución de Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción a la justicia por presuntamente presionar al presidente ucraniano a investigar a uno de sus rivales políticos, el demócrata Joe Biden, se votará el miércoles a las 16:00 hora local (22:00 hora peninsular española). La mayoría republicana en la Cámara absolverá entonces al presidente en el primer juicio político que impide la declaración de testigos.

Los demócratas advierten: "Los hechos saldrán a la luz"

La esperanza exhibida en los últimos días por los demócratas se ha transformado este viernes en decepción y enfado. La oposición considera que no van a tener un "juicio justo" sin testigos ni nuevas pruebas que despejen la trama ucraniana, sobre todo a raíz de las nuevas filtraciones del libro de Bolton. El diario The New York Times publicaba momentos antes de la sesión otro extracto del libro de John Bolton que la Casa Blanca trata de censurar. Bolton afirma en el nuevo trexto que Trump le pidió que solicitara la investigación a Ucrania en mayo, dos meses antes de la conversación telefónica entre los dos presidentes e implica al líder de la defensa en el juicio, el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone.

“A partir de ahora, tener un juicio o no dependerá de si eres una persona poderosa e influyente como Donald J.Trump“

"Tal y como predijimos -y no ha requerido gran clarividencia-, los hechos saldrán a luz. Seguirán haciéndolo. Y la pregunta ante ustedes hoy es si saldrán a la luz a tiempo para que puedan tomar una decisión informada respecto a la inocencia o culpabilidad del presidente", ha advertido el fiscal jefe demócrata, Adam Schiff, tras leer la noticia.

Los demócratas defienden que trataron de citar a decenas de funcionarios de la Casa Blanca durante la investigación de la Cámara de Representantes, pero las pesquisas fueron infructuosas porque Trump dio orden a sus funcionarios a no cooperar con la investigación. Derrotados y sin el testimonio de Bolton, el secretario de Estado, Mike Pompeo, o el jefe de gabinete de Trump, Mick Mulvaney, los demócratas denuncian que los estadounidenses se quedan sin información con una decisión que tendrá "consecuencias duraderas y dolorosas". "Nuestro Gobierno ya no tiene tres ramas [...] Acabaremos con un gobierno arbitrario. A partir de ahora, tener un juicio o no dependerá de si eres una persona poderosa e influyente como Donald J.Trump", ha lamentado.

Lejos de rendirse, han intentado forzar la declaración de Bolton hasta en cinco ocasiones con cuatro enmiendas a la moción de los plazos de la fase final del juicio. Una a una, la mayoría republicana ha vuelto a tumbarlas, a pesar de que el 75% de los estadounidenses apoya la declaración de nuevos testigos, según un sondeo de la Quinnipiac University.